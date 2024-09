Nuova panchina per Allegri: arriva l’annuncio UFFICIALE

Nuova panchina per Allegri. E’ il grande assente di questo inizio di stagione. Il tecnico più vincente, e più divisivo, degli ultimi anni.

Le critiche che gli sono state rivolte negli ultimi tre anni hanno toccato picchi forse mai visti, ascoltati e letti nel mondo del calcio. La tifoseria più numerosa d’Italia, quella della Juventus, spaccata in due come una mela colpita da una freccia.

Eppure adesso manca Massimiliano Allegri. Comunque la si pensi il tecnico viareggino deve occupare una panchina italiana. Sembra quasi che il valzer degli allenatori lo faccia di proposito di non preparare mai l’incontro-scontro, soltanto in termini sportivi ovviamente, tra il tecnico livornese ed Antonio Conte. I due allenatori che hanno costruito la Juventus del decennio d’oro di Andrea Agnelli che siedono in Serie A alternandosi l’uno con l’altro. Eppure adesso manca Massimiliano Allegri. C’è chi, come buona parte del popolo rossonero, lo vedrebbe bene al posto di Paulo Fonseca. I milanisti sognavano Antonio Conte ma ora vorrebbero Massimiliano Allegri. Conte-Allegri-Inzaghi-Motta-Gasperini per un campionato che più che sul campo si giocherebbe in panchina. Ma quanto è lontano il ritorno del ‘livornese’ su una prestigiosa panchina di Serie A? Ora è arrivato l’annuncio.

Nuova panchina per Allegri, la fonte non si discute

La passione è passione. I denari sono importanti ma Massimiliano Allegri ha una storia ricca di vittorie e di contratti plurimilionari. Adesso ha soltanto voglia di tornare ad allenare.

Eppure adesso manca Massimiliano Allegri. Manca al calcio italiano e manca, però, anche in occasione del Premio Nazionale Romano Fogli Classe e Lealtà Mondiali, come ci ricorda tuttomercatoweb.com. Il tecnico livornese avrebbe dovuto ritirare un riconoscimento. Le sue veci le ha fatte papà Augusto che si è anche lasciato sfuggire come Max Allegri stia si bene ma anche come il tecnico livornese sia: “un po’ agitato. Speriamo che trovi qualcosa“. Una frase buttata lì con il sorriso sulle labbra ma che non nasconde il desiderio dell’ex tecnico bianconero di ritornare assoluto protagonista. Eppure adesso manca Massimiliano Allegri e chissà che l’accorato appello di papà Augusto non spinga qualcuno a compiere il grande passo.