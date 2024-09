Rivelazione choc, Koopmeiners all’Inter: tutta la verità

La Juventus si è assicurata Teun Koopmeiners come suo principale colpo di mercato, ma c’è l’ombra dell’Inter sull’olandese

E’ durata davvero molto a lungo, fino agli ultimissimi giorni di mercato, una delle principali telenovele dell’estate, quella legata a Teun Koopmeiners. Che la Juventus, dopo un lungo corteggiamento, è riuscita a portare a casa. Assicurandosi un calciatore di valore assoluto, che in questi anni, in Serie A, aveva dimostrato di poter fare la differenza ad altissimo livello.

L’olandese è la personificazione del tuttocampista, quel tipo di giocatore che in mezzo al campo può assumere diversi ruoli e farli tutti bene. Ecco perché Giuntoli, che notoriamente lo seguiva da anni, ha insistito così tanto per regalarlo a Thiago Motta. Riuscendo a fare breccia nel cuore del calciatore e nella resistenza dell’Atalanta, che alla fine lo ha lasciato andare per circa 55 milioni di euro totali.

Un colpo dal quale ci si attende, adesso, moltissimo sul campo. Primo impatto con il mondo Juve nel secondo tempo contro la Roma, in una gara dove tutta la compagine bianconera ha un po’ faticato. Koopmeiners avrà tempo e spazio per incidere e per mostrare le sue doti.

Con lui, la Juventus sale decisamente di livello in mezzo al campo. E può avere le sue chances di lanciare la sfida all’Inter, che resta, sulla carta, la compagine più forte e attrezzata. E che mette nel mirino proprio l’olandese.

Sogno Koopmeiners per l’Inter di Inzaghi, ecco dove giocherebbe

Con un centrocampo già di altissimo profilo, l’Inter con Koopmeiners sarebbe devastante in mezzo al campo. Una suggestione che probabilmente farebbe venire l’acquolina in bocca a tutti i tifosi nerazzurri.

Nessuna voce di mercato, i supporters della Juventus possono stare tranquilli, ma una semplice provocazione intellettuale che ha portato a chiedersi che ruolo potrebbe avere un giocatore simile nella già fortissima mediana dei campioni d’Italia.

Il giornalista Maurizio Biscardi, nel corso della trasmissione ‘Maracanà’, su ‘TMW Radio’, ha risposto in questo modo alla domanda che gli è stata posta sull’eventualità che Koopmeiners possa giocare nel centrocampo dell’Inter. “Sarebbe un co-titolare, esattamente come gli altri – ha spiegato – Con la mentalità di abbondanza del club nerazzurro, che ha dei doppioni in ogni ruolo, di sicuro lo si vedrebbe titolare in alcune partite”. Intanto, però, con lui la Juventus può pensare di sfidare i nerazzurri per lo scudetto. Come andrà a finire?