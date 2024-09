Scambio Juve-Liverpool: quattro giocatori nell’affare, uno è Bremer

Scambio Juve-Liverpool: l’arrivo in Reds di Chiesa potrebbe aprire un asse clamoroso di mercato. Nell’affare ci finisce anche Bremer

Il passaggio di Federico Chiesa al Liverpool potrebbe aprire un canale importante tra le due squadre. Secondo calciomercato.it, infatti, le società la prossima estate si potrebbero ritrovare a fare degli affari. E andando a vedere le necessità che ci sono, allora si potrebbero davvero ipotizzare delle cose importanti.

Arne Slot, si legge, tecnico dei Reds che ha preso il posto di Jurgen Klopp e che ha iniziato benissimo la stagione, vorrebbe rivoluzionare la difesa, soprattutto in vista di una partenza di Van Dijk alla fine dell’anno. E il club vorrebbe prendere Bremer, mettendo il bastone tra le ruote al Manchester United che lo ha messo nel mirino da un poco di tempo. Inoltre, da quelle parti, piace anche un altro elemento della Juventus: quel Cambiaso abile a cambiare ruolo durante il match e che offre garanzie importanti. Insomma, gli elementi bianconeri che piacciono al Liverpool ci sono. Ma anche da quelle parti ci sono dei giocatori che potrebbero anche fare al caso della Juventus.

Scambio Juve-Liverpool, gli altri nell’affare

La Juve, per i cartellini di entrambi, potrebbe chiedere una cifra superiore ai 100milioni di euro, soprattutto se Bremer e Cambiaso dovessero disputare una stagione sulla falsa riga delle prime tre partite stagionali. E il Liverpool, per abbassare le pretese bianconere, potrebbe inserire nell’operazione due elementi che non rientrano proprio nei piano.

Parliamo di Joe Gomez e di Diogo Jota. Entrambi potrebbero essere ceduti dai Reds per cercare, come detto, di abbattere il cash da mettere nelle casse bianconere. Certo, ci sarà da capire se la Juve vuole vendere i due giocatori citati prima: ma sappiamo benissimo, e non lo scopriamo di certo oggi, che i soldi a tutti i livelli fanno la differenza. Vedremo quello che succederà, ma una cosa è certa: il mercato non va mai a dormire.