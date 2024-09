Ultimatum Vlahovic, clamoroso Juve: 10 milioni a stagione

Ultimatum Vlahovic: clamoroso Juventus. I bianconeri hanno fretta e vogliono riaprire la situazione contrattuale. Ecco la situazione

Dusan Vlahovic è il calciatore con lo stipendio più alto dentro la Juventus: parliamo di 12milioni di euro netti all’anno che, visto quello che è il lavoro di Giuntoli, non sembra essere più in linea con i parametri societari.

Una situazione quella dell’attaccante serbo che dovrebbe essere ridiscussa a breve. Almeno queste sarebbero, secondo La Stampa, le intenzioni bianconere. “La Juventus – si legge sul quotidiano torinese – ha fretta di riaprire e chiudere i discorsi sulla posizione contrattuale di Vlahovic. L’attuale ingaggio non è compatibile con la nuova linea e la scadenza del 2026 si avvicina”. E come vorrebbe la dirigenza bianconera riuscire a chiudere la questione? Nell’articolo c’è anche la risposta a questa domanda.

Ultimatum Vlahovic, la mossa della Juventus

“Il club spinge per allungare di uno o due anni con rimodulazione a 9-10 milioni netti” sottolinea il giornale. Quindi una soluzione ci sarebbe, ma è ovvio che anche Dusan dovrà andare incontro a quelle che sono le richieste della Vecchia Signora. Una situazione che, vista la scadenza contrattuale, Giuntoli deve cercare di risolvere al più presto anche per non arrivare, ad esempio, come successo per Chiesa. Che sì è finito fuori dal progetto tecnico, ma che la Juve ha rischiato di perdere a zero se non si fosse presentato il Liverpool negli ultimi giorni di mercato.