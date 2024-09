Bomber e difensore, Juventus da sogno: “Ritorno a parametro zero”

La presa di posizione non si è fatta attendere: l’annuncio sul mercato della Juventus che rimescola le carte in tavola

Protagonista di una sessione estiva di calciomercato che l’ha incensata tra le big italiane più attive, la Juventus vuole ritagliarsi un ruolo da protagonista in una stagione contraddistinta da profondi cambiamenti. Quella messa a disposizione di Thiago Motta è infatti una squadra profondamente rivoluzionata rispetto a quella di Allegri ma che, secondo quanto evidenziato da Michele Fratini, si presenta ancora incompleta.

Intervenuto nel corso del programma ‘Ti Amo Calciomercato’ in onda su YouTube, all’indomani della premiazione al Trofeo Nereo Rocco di Coverciano come miglior talent scout italiano Fratini ha toccato diversi argomenti. Pur facendo i complimenti a Giuntoli per il mercato del quale si è reso protagonista, Fratini non ha lesinato ‘critiche’: “Hanno investito 50 milioni per Douglas Luiz e altri 50 per Koopmeiners, oltre a Thuramche è un grande colpo. Avrei preso un centrocampista in meno e un attaccante in più. Un nome? Scusate se insisto con Raspadori, ma avrebbe fatto comodissimo alla Juventus (…). A qualcuno in casa Juventus piaceva e piace Raspadori, io avrei fatto di tutto per prenderlo. Inoltre la Juve doveva fare qualcosa di più in difesa. Vedo giocare Cambiaso, che è un mancino naturale, a destra. Ma perché? Per me Spinazzola sarebbe stato un grande ritorno a parametro zero per la Juventus perché ora sta bene e Conte lo sfrutterà a Napoli”.