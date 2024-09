Calciomercato Juventus, nuova firma anticipata: annuncio UFFICIALE

Calciomercato Juventus. L’onda lunga del mercato estivo sembra riproporsi quotidianamente sotto forma di nuovi annunci che lasciano intravedere nuovi scenari.

La sessione di mercato estiva della Juventus ha vissuto di improvvise fiammate e di lunghe attese. Alla fine, però, Cristiano Giuntoli, può asserire con orgoglio di aver sistemato tutte le caselle al loro posto. O quasi.

In realtà sul groppone della società bianconera è rimasto il fardello più pesante. Nemmeno la riconosciuta capacità nel tessere trame su più tavoli del direttore tecnico bianconero è riuscito a sbloccare la cessione del centrocampista brasiliano, Arthur Melo. L’operazione più folle dell’ultimo folle periodo della gestione di Andrea Agnelli è ancora lì sul tavolo. Forse si risolverà a gennaio. Intanto, però, vi è un lungo elenco di operazioni effettuate in prestito che nel corso dell’anno potrebbero trasformarsi in cessioni a titolo definitivo. L’ultimo, in ordine di tempo, è stato Filip Kostic, sbarcato sulle rive del Bosforo, a casa di José Mourinho, al Fenerbahce. Nell’elenco delle operazioni effettuate dalla Juventus con la formula ‘generica’ del prestito compare anche l’operazione di Hans Nicolussi Caviglia al Venezia di Eusebio Di Francesco.

Calciomercato Juventus, arriva l’annuncio di Antonelli

Hans Nicolussi Caviglia è un profilo nato praticamente con la maglia bianconera addosso. Prestiti per completare la giusta maturazione per poi fare sempre ritorno a Torino, perché la Juventus ha sempre creduto nel talento di Aosta.

Il grande cambiamento messo in atto dal duo Giuntoli-Motta ha portato la società bianconera a rivedere, e valutare, ogni singolo caso. Per Hans Nicolussi Caviglia si è arrivati alla conclusione che le strade della Juventus e del classe 2000 si sarebbero dovute dividere. Definitivamente. Alla fine è arrivato il prestito al Venezia. In riferimento all’operazione Juventus-Hans Nicolussi Caviglia si è espresso il direttore sportivo e general manager dei lagunari, Filippo Antonelli: “L’operazione imbastita con la Juventus è sì di un prestito, ma a determinate condizioni sarà nostro e posso dire che praticamente è come se fosse una acquisizione”, (Tuttosport). Il ds del Venezia ha confermato che il riscatto del centrocampista bianconero avverrà indipendentemente dalla categoria che ospiterà la prossima stagione gli arancioneroverdi. Un riscatto ‘ufficiale’ a tutti gli effetti.