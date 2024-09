Juventus, doppio sprint UFFICIALE: Thiago Motta non aspettava altro

Juventus, doppio sprint ufficiale per Thiago Motta: il tecnico bianconero in vista del prossimo impegno di campionato potrebbe recuperare un paio di uomini

Ormai conclusa la sosta per le nazionali, con i giocatori bianconeri che sono rientrati o lo faranno nelle prossime ore alla Continassa, in casa Juventus adesso si pensa al prossimo impegno stagionale, quello in programma sabato pomeriggio alle 18 in trasferta sul campo dell’Empoli.

Obiettivo, ovviamente, tornare alla vittoria dopo il pareggio senza gol – e con pochissime occasioni – contro la Roma. Servono tre punti per rimanere in alto in classifica, nella peggiore delle ipotesi agganciati a Inter, Torino e Udinese che hanno sette punti come la truppa di Motta. Ma, oltre questo, sarebbe bello per la Juve riuscire a rimanere senza gol subiti. Sarebbe un’ulteriore iniezione di fiducia per il pacchetto arretrato.

Juventus, Motta ne recupera 2 per l’Empoli

In ogni caso, tornando a quelli che sono i discorsi di campo, Thiago Motta – almeno stando alle informazioni riportate da Romeo Agresti – potrebbe recuperare sia Weah che Thuram. Entrambi hanno saltato le gare contro Verona e Roma essendo usciti malconci dopo il debutto contro il Como. Entrambi, oggi, hanno lavorato in gruppo con il resto dei compagni, quindi si possono definire entrambi recuperati.

E sono due pedine fondamentali nello scacchiere di Motta, soprattutto il centrocampista francese che ha già fatto assaporare quelle che sono le sue capacità tecniche e geometriche davanti alla difesa. Una Juve che quindi spera di recuperare tutti, inserendo ovviamente anche Koopmeiners – che potrebbe avere una maglia da titolare – e in attesa, anche, di Conceicao. Che ne avrà ancora per un poco di tempo.