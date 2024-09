Juventus, Elkann ci mette la firma: ufficialità da 200 milioni

I conti sono quelli che sono, come sappiamo, non sono i migliori. E al 30 giugno del 2024, così come riportato dal sito citato prima, che si occupa come sappiamo di tutti i soldi che girano intorno al mondo del calcio, le stime parlano di un rosso di 200milioni di euro. No, diciamolo chiaramente, non è il massimo. Ma si sapeva già da un poco di tempo che la situazione era questa. La Juve sta cercando – come detto e confermato da Giuntoli in più di un’occasione – di rimettersi in sesto sotto questo aspetto. E spera che il rosso possa scendere ulteriormente nel corso dei prossimi esercizi.