La clausola sblocca la Juventus: colpo di coda Vlahovic

La clausola sblocca la Juventus: ecco come i bianconeri si potrebbero muovere per il rinnovo di Dusan Vlahovic. La situazione aggiornata

Nella giornata di ieri vi abbiamo parlato di come la Juventus voglia cercare in tutti i modi di rinnovare il contratto di Dusan Vlahovic. Non dandogli, soprattutto, quei 12milioni di euro all’anno che al momento il serbo percepisce. Insomma, si deve trattare e secondo le informazioni che sono state riportate da Juventibus i primi colloqui per cercare una stretta di mano sarebbero previsti a ottobre.

La Juve, viene specificato, ha iniziato comunque ad approcciare l’entourage del calciatore per capire come muoversi. E c’è una certezza assoluta: la volontà del club bianconero di scendere sotto i 10 milioni di euro all’anno provando ad andare a dama con un rinnovo fino al prossimo 30 giugno del 2028. Una situazione che sì, magari potrebbe far arrivare alla fumata bianca. Ma non è solo questo: ci potrebbe anche essere l’inserimento della clausola.

La clausola sblocca la Juve: accordo con Vlahovic

Si legge proprio questo: nell’accordo tra le parti ci potrebbe quindi essere l’inserimento di una clausola rescissoria – non vengono ovviamente rivelate le cifre – per concludere l’affare. Da un lato, quindi, ci sarebbe la firma del nuovo contratto, dall’altro l’attaccante serbo si potrebbe liberare senza nessuna trattativa qualora qualche club si presentasse alla Juventus con i soldi richiesti. Un’arma a doppio taglio, lo sappiamo. Che la Juve nel corso degli anni ha comunque utilizzato. Se ricordiamo l’operazione Higuain è stata portata a termine con successo grazie a questo.

Insomma, il prossimo mese la Juve si siederà a tavolino e inizierà a parlare con l’agente di Vlahovic, quel Ristic che ne gestisce gli interessi. Trapela, comunque, un cauto ottimismo. E questa secondo noi alla fine, nonostante tutto, è la notizia più importante.