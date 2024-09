Conte al posto di Thiago Motta: la panchina della Juve si tinge di giallo

Conte al posto di Thiago Motta: l’indiscrezione è clamorosa e fa capire la volontà dell’attuale tecnico del Napoli. Ecco la rivelazione

Antonio Conte ha deciso di sedersi sulla panchina del Napoli per cercare di ricostruire una squadra, quella azzurra, che dopo lo scudetto conquistato con Spalletti non è riuscita nemmeno a qualificarsi per le coppe europee dopo dieci anni di seguito dentro.

Avrà il suo bel da fare, l’ex capitano della Juventus, che nei mesi scorsi, prima che Giuntoli decidesse di affondare il colpo in maniera definitiva per Thiago Motta strappandolo al Bologna, era stato anche accostato alla panchina bianconera. E nel corso delle ultime ore, una rivelazione su quella che era l’idea di Antonio, l’ha fatta Alfredo Pedullà, che tramite il proprio canale Youtube ha parlato in questo modo.

Conte al posto di Thiago Motta, la rivelazione

“La dolce ossessione Juve di Antonio Conte tramutatasi poi in felicità Napoli. Il mister è felice in azzurro ma vi posso garantire che dallo scorso autunno che ha fatto di tutto per tornare in bianconero, un chiodo fisso, per la Juve avrebbe chiesto un ingaggio non extra large e un mercato giusto. E’ stata un’ossessione durata per mesi, ma in estate mi hanno detto subito “zero possibilità”. Mi hanno detto che rispettano Conte e conoscono la sua juventinità ma hanno preferito fare scelte diverse”.

E poi, di conseguenza, la decisione sul Napoli: “Quando ha capito che non ci sarebbero stati margini, poi non ha chiuso le porte a nessuno. Non si può dire che il Napoli sia stata una seconda scelta, è stata la prima, ma prima ancora ha fatto questi tentativi”. Insomma, un Conte che voleva tornare dopo aver salutato bruscamente e tutti ricordiamo i motivi. Un Conte che si voleva mettere tutto alle spalle e cercare di vincere di nuovo con i colori che ha sicuramente nel cuore. Ma niente, ormai è un capitolo chiuso, e difficilmente, arrivati a questo punto, lo rivedremo sulla panchina bianconera.