Juventus, bocciatura clamorosa per Koopmeiners: Thiago Motta non si trattiene

Juventus, nonostante per tutti sia stato il colpo dell’estate, c’è chi non la pensa in questo modo: per Koop la bocciatura è clamorosa

La Juventus lo ha corteggiato per molto tempo. Forse troppo, visto che è arrivato alla corte di Thiago Motta solamente alla fine del mercato. Ma adesso Koopmeiners è bianconero e si candida per una maglia da titolare contro l’Empoli, match in programma sabato alle 18.

Ma se per tutti è il colpo dell’estate, soprattutto per quello che ha fatto lo scorso anno con la maglia dell’Atalanta, per Boban, intervistato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, non è proprio così. Non critica, ovviamente, l’innesto. Ma la pensa in maniera diversa. E andiamo a leggere insieme le sue parole.

Juventus, Boban “boccia” Koopmeiners

A domanda specifica su come vede la Juventus, ha risposto: “Motta mi piace tantissimo, quello realizzato col Bologna è stato un capolavoro. La Juve è già una squadra compatta e ordinata che cerca di giocare un bel calcio. Un altro discorso è la qualità e la classe dei giocatori a certi livelli, ma attenzione: sta nascendo una bella Juve con un grande allenatore”.

E poi sull’olandese, arrivato quasi sul gong dopo aver rotto con l’Atalanta: “Koopmeiners non vale 60 milioni. È un ottimo giocatore ma non è un fuoriclasse che cambia la dimensione di una squadra, specialmente non una squadra come la Juventus“. Insomma, non è del tutto convinto e vedremo – speriamo, assolutamente, di no – se alla fine avrà ragione. Anzi, siamo sicuri che Koop riuscirà a fare in bianconero quello che abbiamo tutti apprezzato con Gasperini. Un giocatore completo, che cambia le cose in campo e che stravolge le partite. Insomma, uno che può decisamente fare la differenza. A Torino lo hanno preso per questo.