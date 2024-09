La Juve vende Vlahovic: scelta fatta, Giuntoli l’ha sentenziato

Scelta fatta su Vlahovic, non si torna più indietro: ecco come cambia il futuro dell’attaccante serbo

A pochi giorni dal fischio d’inizio della gara contro l’Empoli, a tenere banco in casa Juventus è ancora il futuro di Dusan Vlahovic. Legato alla ‘Vecchia Signora’ da un contratto in scadenza nel 2026 che non è stato ancora rinnovato, il numero 9 bianconero potrebbe essere ceduto dalla Juve nel caso in cui non si dovesse trovare l’accordo per il prolungamento del contratto dell’ex attaccante della Fiorentina.

Il discorso ruoterà attorno alla proposta della Juventus, che intende abbassare il monte ingaggi, spalmando il contratto da 12 milioni di euro netti che Vlahovic andrebbe a percepire a partire da questa stagione. Il gioco delle parti, intanto, è già partito e non è escluso che possa portare ad una soluzione inaspettata. Esprimendosi sul tema, infatti, il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha mostrato un certo scetticismo sulla possibilità di trovare la quadra per il rinnovo, palesando un addio per certi aspetti inevitabile: “La Juventus lo venderà l’estate prossima”. Secondo Ravezzani, Vlahovic rifiuterà la proposta della Juventus, facendo saltare il banco. A quel punto per ‘Madama’ la cessione del suo numero 9 diventerebbe assolutamente inevitabile per evitare di trovarsi in una situazione simile a quella evidenziata con Allegri. Staremo a vedere cosa succederà.