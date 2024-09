Bilancio Juventus non approvato dagli azionisti: “Qualcosa di eccezionale”

Bilancio Juventus non approvato dagli azionisti. Non è mai accaduto un simile evento eppure potrebbe accadere. La conferma arriva da un esperto.

I conti della Juventus sono sempre sono gli ‘osservati speciali’ della nostra Serie A. Il mercato che si è chiuso da poco ha visto la Juventus protagonista. Ragion per cui i suoi conti devono essere ‘particolarmente’ attenzionati.

I conti della Juventus sono materia familiare per Gabriele La Monica, giornalista di Milano Finanza. Soltanto qualche giorno fa, a Radio Bianconera, ha affermato come non l’addio di Beppe Marotta. bensì quello di Aldo Mazzia, avvenuto nel 2018, sia stato particolarmente ‘pesante’ per la Juventus dal momento che era l’uomo dei numeri, colui che aveva il polso della situazione economica durante il mercato. Qualcosa, o meglio qualcuno, decisamente assente, negli anni successivi, sotto la gestione di Andrea Agnelli. Il prossimo 27 settembre è calendarizzata l’approvazione del bilancio della Juventus al 30 giugno 2024. Nuovamente ospite di Radio Bianconera, nel corso di “Cose di Calcio”, Gabriele La Monica ha affrontato il sempre delicato tema di casa Juventus.

Bilancio Juventus non approvato dagli azionisti. E’ accaduto

Un bilancio che al 30 giugno 2024 presenterà un rosso consistente. La mancata partecipazione alle competizioni europee ha ulteriormente aggravato una situazione già critica.

Ma il peggio potrebbe essere già alle spalle. Gabriele la Monica ha infatti affermato come: “Per lo stesso motivo, la partecipazione di quest’anno impatterà positivamente su quello del prossimo anno, come anche tutti i risparmi derivanti dalle operazioni concluse nel corso della finestra di mercato appena chiusa“. La Juventus ha deciso di intraprendere la strada della sostenibilità e del raggiungimento, nel più breve tempo possibile, della fatidica parità di bilancio. Secondo Gabriele La Monica occorreranno tre, quattro anni per centrare l’obiettivo. I risultati del campo, qualora fossero particolarmente positivi, potrebbero abbreviare tale attesa. Preventivato il sicuro e pesante rosso è possibile che il prossimo 27 settembre il bilancio non venga approvato dall’assemblea dei soci? “Sarebbe un qualcosa di totalmente eccezionale, figlia di una situazione di una gravità impensabile“, la risposta di Gabriele La Monica.

Non resta che attendere, non senza qualche apprensione, il prossimo 27 settembre.