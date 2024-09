Chiesa da una parte, Vlahovic dall’altra: l’annuncio ribalta la Juve

Chiesa da una parte, Vlahovic dall’altra: l’annuncio sul rinnovo del serbo ribalta la Juventus. Ecco le parole del giornalista

Sono sempre più insistenti, le voci, di un possibile incontro tra la Juventus e Dusan Vlahovic per iniziare a parlare del rinnovo contrattuale e soprattutto dell’ingaggio che, al momento, supera i 10 milioni di euro ed è insostenibile per le casse bianconere.

Si tratterà. Si cercherà di arrivare ad un punto d’incontro perché il giocatore è troppo importante nello scacchiere tattico di Thiago Motta. E poi, parliamoci chiaro: in Europa, trovare un attaccante così giovane, con queste caratteristiche e con questi margini di miglioramento è davvero difficile. Toccherà quindi a Giuntoli cercare di far quadrare i conti. E, nel merito di questa operazione di mercato, parlando a Ti Amo Calciomercato, trasmissione in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it, ha parlato il giornalista Franco Leonetti.

Rinnovo Vlahovic, diverso da quello di Chiesa

“Non sarà una trattativa semplice, ma lo stesso entourage e lo stesso Vlahovic vorrebbero rimanere. Andrà spalmato l’ingaggio, Giuntoli dovrà fare un grande lavoro. Oggettivamente in questo momento c’è positività. È una situazione totalmente diversa da quella di Chiesa“ ha sottolineato Leonetti. Che poi ha anche confermato i tempi di questi possibili incontri.

“Mi risulta che probabilmente già la prossima settimana ci sarà un incontro con la società per arrivare ad una trattativa che sfocerà in un rinnovo fino al 2029. Il rinnovo di Vlahovic è assolutamente prioritario. Il suo stipendio è insostenibile per i nuovi parametri della Juve. Sinceramente da Torino filtra positività, nel senso che tutte le volte che Vlahovic parla, lui si vede all’interno del progetto e a lungo termine”.