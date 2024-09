“Fuori dalla Champions League”: incubo Juve, ennesimo verdetto

“Fuori dalla Champions League”: incubo per la Juventus, l’ennesimo verdetto arriva in diretta. Ecco come vede la stagione

Ha iniziato indiscutibilmente bene, questa stagione, la Juventus: sette punti nelle prime tre partite, nessun gol preso, e la sensazione, netta, che la squadra guidata da Thiago Motta possa ulteriormente crescere. Insomma, ci sono tutti i buoni propositi affinché si possa rimanere in alto per molto tempo.

Sì, evidente che c’erano, e ci sono ancora dei dubbi sulla possibilità di tenere testa all’Inter scudettata: i motivi sono abbastanza semplici. Il primo, ovviamente, è relativo al tecnico, alla sua prima vera esperienza in una big nonostante con il Bologna lo scorso anno abbia fatto un campionato strepitoso; il secondo è relativo al profondo rinnovamento della rosa, ribaltata totalmente da Giuntoli nel corso dell’estate. E sappiamo benissimo che serve del tempo per tutti gli incastri.

“Fuori dalla Champions”, arriva il verdetto

Ed è probabilmente per questo che, durante l’ultima diretta Twicth di ‘Vox to box’ su ‘ControCalcio’, dove sono intervenuti Mario Balotelli, il fratello Enock, Emiliano Viviano e Radja Nainggolan, si è parlato di quello che potrebbe essere il percorso dei bianconeri in campionato. E proprio Enock ha sentenziato in questo modo.

Singolare è stata la sua risposta, visto che ha piazzato la Juventus solamente quinta, nonostante gli investimenti fatti sul mercato e la squadra rivoluzionata a partire dalla guida tecnica. Napoli con primato e scudetto e Inter seconda invece per ciò che concerne la lotta al vertice. Questo il commento del fratelli di Balotelli, che quindi vede gli azzurri davanti a tutti.