Il graffio della Juventus: firma fino al 2029, reparto ‘completato’

Calciomercato Juventus, accelerata del club bianconero sulla questione: previsto un incontro la prossima settimana.

La Juventus ormai ha deciso, soprattutto dopo aver capito di potersi fidare in maniera totale del giocatore. Nessuna sbavatura nel corso di questa primissima parte di stagione, e nemmeno l’emozione di avere la fascia al braccio lo ha stravolto. Insomma, Federico Gatti potrebbe diventare un punto di riferimento importante.

Si è parlato nei giorni scorsi della possibilità del rinnovo contrattuale. Ebbene, il tanto atteso incontro per mettere nero su bianco – o per iniziare a trattare, meglio dire così – a quanto pare è più vicino del previsto. Giuntoli vuole accelerare i tempi e non dare spazio ad un possibile inserimento estero per il cartellino.

Rinnovo Gatti, la data dell’incontro

Secondo le ultime informazioni riportate da più parti, la settimana prossima sarebbe previsto un incontro tra l’entourage del giocatore e la dirigenza bianconera per iniziare a discutere del rinnovo, con probabile aggiungiamo noi adeguamento del contratto, fino al 30 giugno del 2029.

La Juventus in questo modo completerebbe il reparto arretrato: con lui a Bremer, senza dimenticare Danilo che per il momento è alle spalle, Thiago Motta sarebbe tranquillo di avere degli uomini funzionali alle sue idee e al suo gioco. E che soprattutto garantiscono solidità. Insomma, un pensiero in meno anche per Giuntoli per il prossimo anno, ovviamente, che non sarebbe costretto a cercare per forza di cose un difensore. La sensazione, infine, è che non di dovrebbero essere problemi per la fumata bianca.