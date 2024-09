Dalla Juventus all’Inter: l’accordo ‘segreto’ scrive la parola fine

Dalla Juventus all’Inter: l’accordo tra le parti scrive la parola fine per il giocatore che era nel mirino dei due club

Juventus e Inter continuano e continueranno, sempre ovviamente, a farsi degli screzi sul mercato. Quando le big si muovono, è ovvio che qualcosa possa succedere da un momento all’altro. Ecco, quindi, che pure nel caso dell’attaccante dello Schalke 04, Sylla, le due società hanno cercato di mettersi il bastone tra le ruote.

Alla fine, uno degli elementi che Marotta e Giuntoli avevano messo nel mirino è rimasto da quelle parti. Anche perché, si legge sul portale kreis-anzeiger.de, tra la società di appartenenza e il giocatore ci sia stato un accordo importante, quasi segreto. Vale a dire quello di tentare un altro anno di giocare con lo Shalke 04, che ha importanti problemi finanziari, per poi rivenderlo nel futuro ad una cifra maggiore. E sembra che la tattica sia riuscita, soprattutto perché Sylla, in questo inizio di stagione, si è dimostrato un attaccante importante, che può fare la fortuna di molti club europei e che, soprattutto, potrebbe con la sua cessione far appianare i debiti. In tutto questo, ovvio, si parla anche di un forte interesse di altre società europee sul giocatore. E questo è un problema, senza dubbio, per Giuntoli e Marotta che non hanno la forza economica della Premier League e che non possono partecipare a delle aste.