La Juve non ingrana, lo ‘lasciano’ negli spogliatoi: la pazienza è finita

Empoli-Juventus, la presa di posizione non è tardata ad arrivare nonostante siano passati soltanto pochi minuti

Una Juventus poco appariscente e con poche idee dalla cintola in su sta faticando e non poco a sbrogliare la pratica Empoli. Lo 0-0 con il quale si è chiusa la prima frazione di gioco testimonia in maniera inequivocabile le difficoltà dei bianconeri, per niente verticali e piuttosto farraginosi.

Nonostante un evidente predominio territoriale, almeno nella prima frazione di gioco, la ‘Vecchia Signora’ non ha dato quasi mai la sensazione di potersi rendere minacciosa nell’area di rigore dei toscani. Senza velocità in fase di non possesso, sotto la linea dei centrocampisti e con poca libertà alle spalle della linea dei centrocampisti dell’Empoli, i trequartisti e i centrocampisti bianconeri hanno riscontrato non poche difficoltà. Tra i più in ombra sicuramente Douglas Luiz, che oltre a non distribuire calcio come suo solito, si è fatto anche anticipare in un paio di circostanze. Da qui la reazione immediata dei tifosi, che non hanno lesinato critiche al neo acquisto di Thiago Motta:

Quanto è scarso Douglas Luiz.

Giuntoli ha preso un’altra sòla #EmpoliJuventus — Matteo (@mattofra) September 14, 2024

Da parte di Douglas Luiz mi aspettavo un altro tipo di prestazione.#EmpoliJuventus — Simone Ferri (@simonee_ferri) September 14, 2024

Douglas Luiz sembra un giocatore di riserva della Sambenedettese — Fulvio Chisciotte (@FulChisciotte) September 14, 2024

È un Douglas Luiz Arthuriano. — Nathan™️ (@Nathan_Gr_) September 14, 2024