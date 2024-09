La Juventus porta a casa ‘il nuovo Calafiori’: Inter stracciata con una mossa

La Juventus porta a casa il nuovo Calafiori. I bianconeri si potrebbero inserire nella corsa al giocatore. Ecco la situazione

In difesa, probabilmente, la Juventus il prossimo anno qualcosa dovrà fare. Soprattutto se dovesse uscire Danilo che, al momento, è relegato ad un ruolo di comprimario dentro la squadra di Thiago Motta.

Poi c’è anche Kalulu, ovviamente, arrivato in prestito dal Milan – e che oggi dovrebbe partire titolare – che non conosce quello che sarà il suo futuro. Quindi Giuntoli, con largo anticipo, si potrebbe muovere per trovare una soluzione. E magari potrebbe anche decidere di andare dietro a quelle che sono le idee di Beppe Marotta, presidente dell’Inter, che da un poco di tempo ha messo nel mirino un calciatore giovanissimo, parliamo di un classe 2005, che ha già debuttato con il Valencia in prima squadra e che i nerazzurri hanno messo nei propri radar. Insomma, una pista che a quanto pare si potrebbe seguire.

La Juventus alla ricerca del nuovo difensore, occhio a Gasiorowski

Il profilo è quello di Yarek Gasiorowski, difensore 19enne degli spagnoli, che è un giocatore che ha un piede delicato e che quindi piace, sicuramente, al tecnico della Juventus. Motta voleva Calafiori, come sappiamo, ma poi il Bologna ha piazzato l’uscita in Inghilterra e quindi l’anno prossimo il tecnico potrebbe “crearne” uno nuovo, visto che, come centrale, lo ha lanciato lui in rossoblù.

Come detto da tempo c’è l’Inter al seguito: Marotta negli ultimi anni e anche in questa ultima sessione di mercato che da poco si è conclusa, ha cercato di prendere dei difensori che possano crescere dentro al club. La scelta di Palacios va verso questa direzione ovviamente e in casa nerazzurra tra De Vrij e Acerbi che potrebbero salutare c’è proprio la necessità di ricostruire la retroguardia. Ma occhio a Giuntoli, che già con Cabal ha dimostrato di saperci fare.