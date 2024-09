Non solo la Juventus: accordo ufficiale tra Parma e zondacrypto

Non solo la Juventus: anche il Parma raggiunge l’accordo per la collaborazione. Comunicato ufficiale e nuovo sponsor

Non solo la Juventus in Serie A. C’è anche l’Atalanta e da pochi giorni anche il Parma: zondacrypto, la più grande piattaforma di scambio di criptovalute dell’Europa centrale e dell’est, diventa Official Crypto Exchange Partner del Parma Calcio, per la stagione in corso 2024/2025.

La partnership è stata annunciata nel corso di una conferenza stampa al Tardini, nella quale erano presenti Luca Martines – Managing Director Corporate Parma Calcio, Przemysław Kral – CEO zondacrypto e Karolina Gwozdz – Chief Legal Officer zondacrypto. “Il nuovo sponsor – si legge nella nota ufficiale – sarà visibile sui kit di allenamento (Training Sponsor) del Parma Calcio, consolidando la presenza del marchio di criptovalute nel calcio italiano”. “Tra le maggiori piattaforme di scambio di criptovalute regolamentate in Europa, zondacrypto è presente sul mercato dal 2014, possiede licenze operative in Italia, Svizzera, Lituania, Slovacchia, Estonia e Canada, opera in piena conformità con la legislazione ed è pienamente allineata alle nuove normative MiCA. Dal luglio 2022 possiede la licenza per operare in Italia, approvata dall’OAM”. L’azienda ha già collaborato con brand sportivi prestigiosi come Juventus FC, Atalanta BC, Rakow Częstochowa, Pogoń Szczecin, il Giro d’Italia,

Top Marques Monaco e il Tour de Pologne.

“zondacrypto ha scelto di puntare sul calcio italiano, in particolare su una società solida, dalla grande tradizione ma anche di prospettiva come il Parma, con la quale condividiamo valori e ambizione – ha dichiarato il CEO di zondacrypto Przemysław Kral -. Siamo da sempre molto attenti alla scelta dei nostri partner, e siamo convinti che questa partnership rafforzerà entrambe le società, consolidando la nostra presenza nel calcio italiano e dando massima visibilità al nostro marchio. Con l’obiettivo di unire la passione calcistica dei tifosi al settore delle criptovalute, in forte crescita. L’innovazione è da sempre un fattore decisivo che indirizza strategie e scelte di zondacrypto, in tutti gli ambiti, abbiamo scelto lo sport per veicolare il nostro messaggio e la nostra passione nel lavoro“.

“Siamo lieti di annunciare la partnership con zondacrypto, una delle più grandi piattaforme di scambio di criptovalute in Europa, attiva in Italia da 2 anni e che conta 1,3 milioni di utenti attivi in tutto il mondo. zondacrypto, uno degli exchange più affidabili del panorama internazionale e attiva sul fronte benefico tramite la sua fondazione, per questa stagione 24/25 sarà Official Crypto Exchange Partner del Club e Training Sponsor della Prima Squadra Maschile. Siamo orgogliosi di affiancarci ai tanti brand sportivi prestigiosi con cui zondacrypto ha già stretto delle partnership e di avviare una collaborazione che crediamo possa svilupparsi e crescere ancora di più” ha sottolineato Luca Martines, Managing Director Corporate del Parma Calcio”.