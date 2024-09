Rabiot semina il caos: bordata UFFICIALE prima di Empoli-Juve

La presa di posizione di Thiago Motta nella conferenza stampa pre Empoli-Juve non era affatto passata inosservata. La risposta non è tardata ad arrivare

Dopo averlo a lungo aspettato, mettendogli sul piatto un ricco pluriennale, alla fine la Juventus ha deciso di chiudere la porta al ritorno di Adrien Rabiot, virando con decisione su Khephren Thuram. Scelta improvvisa quella della ‘Vecchia Signora’, che ha inevitabilmente rimescolato le carte in tavola della mediana di Thiago Motta.

Proprio il tecnico italo-brasiliano nella conferenza stampa pre Empoli-Juve aveva risposto ad una domanda specifica, chiosando: “Rabiot? Non mi ha chiamato, mi piace come ragazzo e come calciatore ma ha preso una strada diversa. Gli auguro tanto felicità”. Esternazioni che non sono piaciute più di tanto all’entourage del calciatore francese. La madre-agente di Rabiot, Veronique, ha infatti affidato al quotidiano francese L’Equipe la replica immediata alle parole di Thiago Motta, puntualizzando sulla questione e andando all’attacco: “Non c’è bisogno di chiudere la porta. Tornare alla Juventus non era un’opzione presa in considerazione. Quando prendiamo decisioni ce ne assumiamo la responsabilità”.

Il caso Rabiot, insomma, non si è ancora chiuso. Nonostante le tante indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, del resto, l’ex mezzala del Psg non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro, preferendo temporeggiare e capire il da farsi. Come spesso avvenuto in questi anni, ci ha pensato l’entourage del calciatore ad agitare le acque.