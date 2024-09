UFFICIALE, oggi non si gioca: partita di campionato rinviata

Ufficiale, non si gioca: la partita è stata rinviata a causa del maltempo. Siamo a settembre ma già iniziano ad esserci problemi

In un calendario che già è pieno di suo, ci mancavano le partite rinviate, a settembre, per il maltempo. Vi tranquillizziamo, ovviamente: no, la Juve questo pomeriggio scenderà serenamente in campo contro l’Empoli alla ricerca della terza vittoria su quattro partite in campionato e alla ricerca, anche, della quarta gara senza prendere gol.

Ma vicino a noi c’è l’Austria. Con il maltempo che ha cominciato a fare danni e che quindi ha fato saltare la gara tra Red Bull Salisburgo e Austria Klagenfurt. La decisione è ufficiale così come comunicato dal primo dei due club con una nota stampa apparsa sul proprio sito.

Ufficiale, oggi non si gioca in Austria

“La partita casalinga tra FC Red Bull Salisburgo e Austria Klagenfurt nell’ADMIRAL Bundesliga è stata rinviata a causa del maltempo. Un’ispezione della Bundesliga austriaca questo pomeriggio ha rilevato che il campo della Red Bull Arena è impraticabile. Le piogge torrenziali degli ultimi giorni hanno creato un terreno estremamente pesante in molte parti del campo. Con le previsioni che indicano piogge più intense nelle prossime 24 ore, lo scontro è stato rinviato dalla Bundesliga e sarà riorganizzato per una data successiva. La Bundesliga austriaca annuncerà a tempo debito una data riorganizzata, per la quale i biglietti rimarranno validi”.

Questa, per intero, la nota apparsa sul sito dei Red Bull Salisburgo. Insomma, come detto, in un calendario che ha già aumentato le partite in programma ci sono anche questi problemi che possono, evidentemente, creare dei fastidi nel momento in cui il match deve essere ripetuto. Una data al momento non c’è, e non si sa ovviamente quando si potrà rigiocare visto che, la prossima settimana, ricominciano anche le coppe. Speriamo che in Italia possa filare tutto liscio.