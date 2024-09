Voti Empoli-Juventus 0-0, Vlahovic dove sei? Gatti fa la voce grossa

Da pochi istanti si è chiusa la sfida del ‘Castellani’ tra Empoli e Juventus: diamo uno sguardo all’analisi della prestazione fornita dai bianconeri

Ci si aspettava una reazione veemente da parte della Juventus, con Thiago Motta che ha deciso di gettare nella mischia sin dal primo minuto tanti neo acquisti. Ed invece, anche al Castellani i bianconeri hanno palesato una certa pigrizia nel giro palla, finendo con lo scontrarsi con la ben organizzata difesa di D’Aversa. Alla fine lo 0-0 è il risultato che sintetizza meglio una gara che ha vissuto di sprazzi. Troppo sporadici lato Juve per provare a far saltare il banco.

Ancora una volta è la difesa di Thiago Motta a fare la voce grossa, con Federico Gatti protagonista di un’altra prestazione importante. Lucido e ‘cattivo’ da un punto di vista agonistico, l’ex Frosinone si è sempre fatto trovare al posto giusto nel momento giusto. Bene anche Bremer, che ha giganteggiato in più di una circostanza e restando comunque molto concentrato. Tra le note positive impossibile non menzionare Cambiaso, le cui ‘sgasate’ hanno qualche volta regalato improvvise soluzioni di passaggio. Lento e nervoso, Vlahovic non è invece fatto sentire, sciupando una ghiotta occasione che avrebbe potuto far svoltare l’incontro. Ecco tutti i voti dell’incontro:

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin 6, Kalulu 6,5, Bremer 7, Gatti 8, Cambiaso 7, Locatelli 5,5, Douglas Luiz 5 (67′ Fagioli 5.5), Nico Gonzalez 5.5 (67′ Weah 6), Koopmeiners 6, Yildiz (67′ Mbangula 5.5), Vlahovic 5.