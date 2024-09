Colpo di scena Rabiot, ecco il nuovo club: la sorpresa è servita

Colpo di scena Rabiot. Il centrocampista francese è ancora al centro del mercato, ma con un possibile acquirente alle porte. Il più inatteso.

Adrien Rabiot è il grande mistero della sessione estiva di calciomercato 2024. Il centrocampista francese, nazionale di Didier Deschamps ed ormai ex Juventus, al 14 settembre non ha ancora trovato la sua nuova squadra.

Un giocatore che in tanti inseguono ma che nessuno, pare, riesca a far suo. Cristiano Giuntoli e la Juventus hanno provato per mesi ad intavolare una trattativa che portasse ad un importante, ed oneroso, rinnovo del contratto. La risposta ufficiale da parte di Madame Veronique non c’è nemmeno stata ed il tempo ha fatto il suo corso. La Juventus, nel frattempo, ha percorso altre strade quale quella che ha portato alla Continassa Khéphren Thuram. Da allora sono passate altre settimane ed il nome di Adrien Rabiot è stato accostato anche alle formazioni milanesi. Più Milan che Inter ma anche lì non vi sono state novità sostanziali. Il tempo passa anche per il nazionale dei Blues eppure pare non esserci una soluzione che possa risolvere il mistero da qui a pochi giorni. Sembra, però, che in Spagna la pensino diversamente.

Per Adrien Rabiot approdo nella Liga?

Tra due litiganti, Serie A e Premier League, potrebbe essere un terzo importante campionato a godere di Adrien Rabiot.

Ne è convinto sport.es che rivela come l’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone intenda avvalersi del contributo del 29enne ex Juventus. Il mercato del club biancorosso ha visto approdare al Metropolitano l’inglese Gallagher che si andrà ad affiancare ai già presenti Koke, Pablo Barrios e De Paul, per una mediana di grande qualità. Il ‘Cholo’, però, vuole anche Rabiot, un profilo inseguito da anni dall’Atletico Madrid. Può la Liga riuscire lì dove hanno fallito la Serie A e la Premier League? Anche l’Atletico Madrid, però, dovrà fare i conti, in tutti i sensi, con Madame Veronique, madre e ed agente del campione transalpino. Dovrà esaudire le sue ‘impegnative’ richieste. Quasi come vincere la Liga.