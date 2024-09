Incubo senza fine per la big di Serie A: hanno scelto Allegri

L’ennesimo risultato deludente ha portato a movimentare la situazione: il profilo di Max Allegri è tornato prepotentemente alla ribalta

All’indomani del secondo pareggio consecutivo della Juventus – questa volta ottenuto al ‘Castellani’ di Empoli – non sono pochi i tifosi bianconeri che hanno invocato nostalgicamente un ritorno di Massimiliano Allegri. Che sia per mancanza di cogliere scenari alternativi o semplicemente per un afflato nostalgico, la rivoluzione di Thiago Motta fino a questo momento sta continuando a dividere una tifoseria da anni non molto compatta.

Ad ogni modo la Juve ha deciso di imboccare una strada ben precisa e non tornerà indietro. Il nome di Allegri, però, sta continuando a circolare sui social anche per altre ragioni. Poche ore dopo l’ennesimo passo falso della loro squadra, infatti, alcuni supporters della Roma hanno invocato l’esonero immediato di De Rossi, auspicando un avvicendamento in panchina per porti proprio Allegri alla guida dei giallorossi. Il pareggio beffa griffato da De Winter non è andato giù ad una frangia cospicua della tifoseria della Roma, che ha immediatamente preso d’assalto i social vagheggiando il clamoroso avvicendamento in panchina:

Allegri e arriviamo 4 in ciabatte — Daniele Roma 🇺🇸🗽🦅 (@DanieleTFL) September 15, 2024

Allegri è un grande allenatore e sarebbe un sogno averlo ma è difficile che accetti la Roma — Todo Padel (@Todopadel24) September 15, 2024