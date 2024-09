Juventus, VAR a targhe alterne: “Quattro giornate di squalifica”

Juventus, VAR a targhe alterne. Il pareggio di Empoli non ha lasciato soltanto la delusione per la mancata vittoria. Non sono mancate feroci critiche al direttore di gara.

Il giorno dopo Empoli-Juventus è il momento delle riflessioni. Quelle fatte a mente più fredda, evaporata la delusione per una vittoria quasi annunciata e nemmeno tanto sfiorata.

I giudizi sulla nuova Juventus di Thiago Motta si colorano di tutte le gradazioni possibili, passando dal quasi rimpianto per Massimiliano Allegri alla smisurata fiducia nei confronti del neo tecnico italo brasiliano. Eppure il ‘Day After’ della mancata vittoria in terra toscana si ammanta degli inevitabili rimpianti, e discussioni, legati alle decisioni del direttore di gara, Marco Di Bello di Brindisi. I tifosi della Juventus lamentano che allo Stadio Carlo Castellani Computer Gross Arena di Empoli vi sia stata una conduzione di gara con un’assenza quasi abituale sui nostri campi di calcio: l’uniformità di giudizio.

Juventus, VAR a targhe alterne. Bianconeri danneggiati

I quotidiani sportivi, come sempre, hanno valutato l’operato del direttore di gara di Brindisi, Marco Di Bello. Per La Gazzetta dello Sport: “Manca un rosso a Pellegri, il Var tace“. Dal canto suo Il Corriere dello Sport rincara la dose sostenendo come: “Manca uniformità: ammonizione a Bremer inventata con il metro Pellegri“.

Il commento di Riccardo Meloni: “A parti invertite, Gatti prendeva rosso e 4 giornate di squalifica“, ha dato il via libera ad ulteriori commenti in riferimento ad una direzione di gara che ha scontentato molti. I tifosi della Juventus sono amareggiati per via di una prestazione, quella maturata contro l’Empoli, decisamente da annoverare come la peggiore da questo inizio di stagione. Altresì temono maggiormente il ripetersi di decisioni arbitrali che, chirurgicamente, e reiterate nel tempo, potrebbero danneggiare vistosamente la compagine bianconera. Come osservato da un tifoso, in riferimento alla gara in terra toscana: “Con il rosso… poi mancavano ancora 20 min“, chissà come sarebbe finita.

La speranza del popolo bianconero è di non rivedere il ‘remake’ della passata stagione.