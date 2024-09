Doppia tegola UFFICIALE: niente Juventus-Psv

Doppia tegola ufficiale: per due giocatori degli olandesi niente Champions League. Non sono stati nemmeno convocati

Domani la Juventus torna a giocare in Champions League. E Thiago Motta, oggi, ha parlato in conferenza stampa. Mentre il Psv, avversario, ha già diramato la lista dei convocati.

In attesa di capire quelli bianconeri, non faranno parte della sfida due elementi olandesi che conoscono bene il campionato italiano. Sì, hanno giocato da queste parti per più stagioni ma non torneranno a Torino per la sfida del tardo pomeriggio di domani. Una doppia tegola per il tecnico del Psv.

Doppia tegola ufficiale: nemmeno convocati

Beh, forse ricordando le loro prestazioni in Italia non è che la Juventus possa sorridere. Però, a parte quelle che possono essere tutte le considerazioni sulle loro qualità tecniche, la notizia c’è ed è ufficiale. Né Lozano, ex Napoli, e nemmeno Karsdorp, che fino a poche settimane fa era un calciatore della Roma, sono stati convocati.

Il primo perché infortunato, il secondo invece, dopo aver lavorato per tutta l’estate da solo, non è ancora in condizione. Quindi niente trasferta italiana per i due, che si gusteranno da casa il match che, si spera, la Juve possa vincere per iniziare nel migliore dei modi la propria stagione in Europa. C’è attesa a Torino, soprattutto perché lo scorso anno i bianconeri, dopo la penalizzazione in Italia e l’esclusione dall’Europa League, non hanno mai giocato nel mezzo della settimana. E in Piemonte è una cosa che si vede raramente, una cosa che difficilmente ricapiterà nel corso delle prossime annate.