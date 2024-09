Fagioli via dalla Juventus per 40 milioni: vola così dal grande ex

Fagioli potrebbe, davanti ad un’offerta davvero importante, lasciare la Juventus e andare dall’ex: tutti i dettagli del caso.

Nicolò Fagioli, uno dei talenti emergenti del settore giovanile della Juventus, sta attraversando un periodo di forma decisamente sottotono. Nonostante il club bianconero abbia dimostrato piena fiducia nel centrocampista rinnovandogli recentemente il contratto, le sue prestazioni sul campo continuano a deludere. Le aspettative per Fagioli erano elevate, ma finora non è riuscito a imporsi come elemento chiave nel centrocampo di Thiago Motta.

La Juventus ha cercato di blindarlo per il futuro con il rinnovo, puntando su di lui come uno dei pilastri del nuovo progetto bianconero, ma se la situazione non dovesse migliorare, la dirigenza potrebbe considerare una cessione. infatti, davanti ad un’offerta compresa tra i 35 e i 40 milioni di euro potrebbe convincere la Juventus a lasciar partire il giovane talento.

Fagioli blindato ma… davanti a 40 milioni si può valutare l’addio

Un giocatore con le caratteristiche tecniche di Fagioli potrebbe attirare l’interesse di club con uno stile di gioco orientato al possesso palla e alla costruzione dal basso. Uno dei profili più indicati per accogliere Fagioli potrebbe essere Roberto De Zerbi, attuale tecnico del Marsiglia ex tecnico della Serie A, del Sassuolo. De Zerbi è noto per la sua filosofia di gioco offensiva e la valorizzazione dei giovani talenti, e Fagioli potrebbe trovare l’ambiente ideale per crescere e svilupparsi.

Il Marsiglia, tra l’altro, ha recentemente messo a segno un colpo importante, assicurandosi Adrien Rabiot a parametro zero, un altro ex bianconero che ha scelto la squadra francese come nuova destinazione. La presenza di Rabiot potrebbe facilitare un eventuale approdo di Fagioli, permettendogli di adattarsi più facilmente alla Ligue 1 e di apprendere da un ex compagno esperto.

Il futuro di Fagioli, dunque, resta incerto. Se non riuscirà a convincere la Juventus con prestazioni convincenti, non è escluso che la società bianconera possa decidere di monetizzare su di lui e puntare su profili più pronti per le ambizioni del club. Una potenziale cessione al Marsiglia, o ad altri club interessati, potrebbe rivelarsi una mossa vantaggiosa per tutte le parti coinvolte. Se la Juventus decidesse di valutare seriamente un’offerta per Nicolò Fagioli, si tratterebbe di una mossa strategica volta a massimizzare il valore del giocatore prima che il suo rendimento in campo ne riduca l’appeal sul mercato. La cifra ipotizzata, tra i 35 e i 40 milioni di euro, potrebbe rappresentare un’occasione interessante sia per la Juventus, che potrebbe reinvestire quel capitale su altri obiettivi di mercato, sia per il giocatore stesso, che avrebbe la possibilità di rilanciarsi in un ambiente diverso, meno esigente a livello di pressioni immediate ma con grandi aspettative di crescita.