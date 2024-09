Juventus-Napoli si gioca prima: lo scambio tra due big riapre il mercato

Juventus-Napoli si gioca prima: lo scambio tra i big riapre il clamoroso rumors di mercato dell’anno scorso. Ecco la situazione

Adesso c’è Dusan Vlahovic nel mirino dei tifosi. Due gol in 4 partite, uno stipendio da primo della classe, un giocatore che dà la sensazione di poter esplodere da un momento all’altro ma che, fino ad oggi, non lo ha fatto.

E se fino allo scorso anno aveva l'”alibi” che portava il nome di Massimiliano Allegri – come scritto dal giornalista e direttore di Tele Lombardia, Fabio Ravezzani, adesso non ci sono più scuse per chi prende 12milioni di euro all’anno. La Juventus, come sappiamo, avrebbe voglia di spalmare quell’ingaggio allungando il contratto del serbo. E di incontri nei prossimi mesi, se non nelle prossime settimane, ce ne potrebbero essere.

Juventus-Napoli, rispunta lo scambio Vlahovic-Lukaku

Sabato sera a Torino c’è Juventus-Napoli. E dall’altra parte, oltre ad Antonio Conte, c’è anche Romelu Lukaku. Ricordiamo tutti lo scorso anno che ad un certo punto sembrava potesse prendere piede uno scambio tra il belga e il serbo. Poi le cose non si sono incastrate e il passaggio di Big Rom alla Roma, negli ultimi giorni di mercato, ha chiuso tutte le voci.

Bene, sui social al momento alcuni tifosi della Juventus ripensano all’anno scorso. Con dei commenti di questo tipo: “Da 2 anni che lo dico, quando si parlava di un ipotetico scambio con Lukaku col Chelsea che speravo si concretizzasse: il più scarso attaccante degli ultimi 30 anni della storia della Juventus”. E poi: “Qualcuno sta osservando quello che sta facendo Lukaku? Due goal ed un assist in due partite. Mi spiegavano che era un bidone e che dovevamo tenerci Vlahovic. Con Lukaku persino Vlahovic segnerebbe”. Insomma, non tutti sono convinti di Vlahovic e un paio di persone, forse qualcosa in più, avrebbero voluto Lukaku in bianconero. A pochi giorni dal big match non il massimo.