Juventus, uno svincolato come vice Vlahovic: sarà subito a Torino

Juventus, il calciomercato non si ferma mai e forse i bianconeri pensano ad uno svincolato come vice Vlahovic. Domani sarà a Torino

Domani torna la Champions League, con la Juventus che sarà impegnata in casa (ore 18:45) contro il Psv. Una gara che potrebbe sembrare semplice sulla carta, o per meglio dire alla portata, ma in Europa, purtroppo, non c’è nulla di scontato e i bianconeri devono sfornare una prestazione importante per iniziare con il piede giusto.

Certo, in questo articolo parliamo di una cosa diversa. Nonostante il calciomercato sia chiuso c’è sempre la possibilità di andare a pescare tra gli svincolati. Ancora per un poco di tempo infatti i calciatori che sono senza contratto possono trovare una sistemazione e, a Thiago Motta, serve sicuramente un vice Vlahovic. Il solo Milik, che non è nemmeno nelle migliori condizioni possibili, con un calendario così intasato non può assolutamente bastare. E chissà, magari Giuntoli sta pensando a qualcuno da poter mettere in rosa proprio in queste ore.

Juventus, domani l’agente di Martial a Torino

Tra quelli che sono rimasti senza squadra c’è Martial. Un profilo già accostato alla Juventus nel corso dei mesi scorsi. E secondo le informazioni che sono state riportate dal giornalista della Rai, Paganini, domani l’agente del giocatore, Philippe Lamboley, sarà presente allo Juventus Stadium per vedere appunto il match tra la squadra di Motta e gli olandesi.

Ovviamente non si conosce il motivo di questa visita e soprattutto se è da inserire nella bolla del mercato, ma che un agente di un giocatore svincolato si presenti sulle tribune dell’Allianz allora potrebbe significare appunto questo. Sicuramente il giornalista, che lo ha scritto sul proprio profilo X, lo intende in questo modo. Vedremo se nelle prossime ore ci saranno delle novità.