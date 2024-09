Formazioni Juventus-Psv, Motta sorprende tutti: mediana mai vista prima

Formazioni Juventus-Psv: Thiago Motta sorprende tutti ed è pronto al cambio in mezzo al campo. Bianconeri mai visti così

C’è un’aria diversa oggi a Torino. C’è aria di Champions League, mai vissuta la passata stagione. Un nuovo inizio, con un nuovo allenatore e una squadra rifondata per quello che è un debutto importante.

La nuova massima competizione europea, la prima con un girone unico all’italiana, non permette errori. Tra le 36 squadre le prime otto, quelle che faranno più punti, andranno direttamente agli ottavi di finale. Poi ci saranno gli spareggi e infine, alcune, chiuderanno con largo anticipo la propria campagna europea. Circolano molti soldi, e la Juve di quei milioni in palio ne ha bisogno. Ecco perché serve partire con il piede giusto contro il Psv di Bosz, che come vi abbiamo raccontato ieri non potrà contare su ex “italiani” che non sono stati nemmeno convocati: né Lozano e né Karsdorp saranno della partita.

Formazioni Juventus-Psv, c’è McKennie

E secondo le informazioni che sono state riportate da Giovanni Albanese, non è da escludere una mediana tutta nuova per questa sera. “Ipotesi McKennie fra gli undici titolari di Juve-PSV: il texano sta guadagnando vantaggio nel ballottaggio con Thuram – ha scritto il giornalista – e potrebbe essere lui la sorpresa in linea mediana con Locatelli e Koopmeiners“.

McKennie, che è stato in uscita per tutta l’estate, alla fine è stato tolto dal mercato ed è tornato ad allenarsi con i compagni. E adesso si potrebbe ritrovare titolare in questa prima partita di Champions League della stagione. Non ne saremmo sorpresi, soprattutto perché lo scorso anno – e qui ci possono essere davvero poche discussioni – è stato uno dei migliori con Max Allegri alla guida. Insomma, l’americano ritrovato e subito pronto all’uso.