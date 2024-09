Juventus, Giuntoli ce l’ha fatta: mega ‘colpo’ da 30 milioni di euro

Juventus, Giuntoli è riuscito nel proprio obiettivo nonostante gli investimenti fatti in estate. Mega colpo da 30 milioni di euro. Ecco come

Alla fine Giuntoli è riuscito nel proprio obiettivo. Non solo rinforzare una squadra che questa sera tornerà a giocare in Champions League, ma anche rendere la Juventus sostenibile sotto l’aspetto finanziario.

Sì, perché a spiegare quello che è stato il risparmio dei piemontesi ci ha pensato il giornalista della Gazzetta dello Sport Marco Iaria: che si chiede. La Juventus sarà competitiva? Questo lo dirà il campo, ma di certo è una squadra un po’ più sostenibile sotto il profilo economico.

Juventus, risparmio da 30 milioni

“In una campagna acquisti ambiziosa il club è riuscito a ridurre le spese, rispettando il piano di risanamento: 30 milioni in meno, tra stipendi e ammortamenti, nell’esercizio 2024-25“. Questo si legge nell’articolo del giornalista che scandaglia i conti delle società all’interno del giornale rosa. Insomma, una vera e propria iniezione di fiducia per il club che, tra pochi giorni, approverà invece il bilancio dello scorso 30 giugno che ha un rosso, come sappiamo, di 200milioni di euro circa.

Ma è iniziata la fase nuova, quella del risanamento totale e che porterà senza dubbio dei benefici al club nei prossimi anni. Senza dimenticare che adesso con la Champions League ci sono degli introiti succulenti: una vittoria, ad esempio, ha un valore al cambio di 2,1milioni di euro. Quindi oltre i tre punti anche un paio di milioni che non possono mai fare male.