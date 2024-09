Juventus-PSV, assenza last minute di un titolarissimo: il motivo

Juventus-PSV, un’assenza all’ultimo minuto di un titolarissimo della gara. Ecco cosa sta succedendo, svelato il motivo.

Stando alle ultime indiscrezioni de ‘ilBianconero’, questa sera, all’Allianz Stadium di Torino, la Juventus affronterà il PSV Eindhoven in una sfida cruciale di Champions League, ma la squadra olandese dovrà fare a meno del suo portiere titolare, Walter Benítez. Il numero uno del PSV ha lasciato Torino nelle ultime ore a causa di un evento familiare importante: l’imminente nascita del figlio.

L’assenza di Benítez rappresenta un colpo significativo per il PSV, che dovrà affrontare la Juventus senza uno dei suoi giocatori chiave. L’argentino, approdato al club olandese nel 2022 dopo diverse stagioni di successo al Nizza, si è affermato come un punto di riferimento per la difesa della squadra. Le sue parate e la sua leadership sono state determinanti nelle prestazioni del PSV, sia in Eredivisie che in ambito europeo.

Benítez non ci sarà per la sfida di Champions League

Benítez, che ha lasciato il ritiro della squadra per tornare dalla sua famiglia, sarà probabilmente sostituito dal secondo portiere del PSV, Joël Drommel, chiamato a difendere i pali in un match decisivo e dalle grandi aspettative. Drommel, pur essendo un portiere di qualità, non ha l’esperienza internazionale del compagno argentino, e la sua prova sotto i riflettori dell’Allianz Stadium sarà un banco di prova importante.

La Juventus, dal canto suo, è consapevole dell’importanza di questa partita per continuare il percorso europeo e capitalizzare ogni possibile vantaggio. L’assenza di Benítez sarà una perdita importante per gli olandesi, considerando che la difesa del PSV si troverà a giocare senza il suo leader tra i pali. Dusan Vlahovic e gli altri attaccanti juventini cercheranno sicuramente di mettere pressione al sostiuto fin dai primi minuti di gioco. Thiago Motta, allenatore della Juventus, ha preparato la squadra con grande attenzione per questa sfida. Dopo i recenti risultati incerti in campionato, la Vecchia Signora ha bisogno di ritrovare fiducia e continuità, e una vittoria contro il PSV potrebbe rappresentare un importante slancio morale e tecnico.

Il match tra Juventus e PSV non è solo una sfida tra due squadre storiche del calcio europeo, ma anche una gara che potrebbe già indirizzare il destino di entrambe nel girone di Champions League. La Juventus, forte del supporto del pubblico di casa, punta a fare bottino pieno per consolidare la propria posizione in classifica e mettere pressione agli avversari diretti.