Vlahovic ‘incendia’ Juventus-Psv: “Cessione”

Il primo tempo di Juventus-Psv si è chiuso con i bianconeri in vantaggio per 2-0. La nota negativa dei bianconeri, però, continua ad essere Dusan Vlahovic

Soffrendo nella prima parte della frazione di gioco il palleggio del Psv, la Juve è poi cresciuta alla distanza trovando prima il vantaggio con una perla di Yildiz, e poi il raddoppio con un inserimento a fari spenti di Weston Mckennie. Pur imponendo il proprio ritmo a targhe alterne, la ‘Vecchia Signora’ è riuscita ad esorcizzare la pressione iniziale degli olandese, trafiggendoli nei momenti clou dell’incontro.

Sebbene l’attacco sia ritornato a fare la voce grossa, però, non mancano le note stonate. Tra queste impossibile non menzionare Dusan Vlahovic, autore (fin qui) di un’altra prestazione scialba solo parzialmente lievitata dall’aggancio volante che avrebbe potuto propiziare la rete di Koopmeiners. Lento e macchinoso, l’attaccante serbo non ha convinto, perdendo molti palloni e in generale non dando mai la sensazione di poter incidere. Implacabili, immediati i commenti dei supporters della ‘Vecchia Signora’ che hanno criticato la prova del serbo:

Sell Vlahovic !!! If we have better strikers then we will be champions! — Cuong6789 (@cuong67890) September 17, 2024

Ottimo primo tempo! La squadra sta giocando bene, gira bene. Unica nota negativa Vlahovic. Spero riesca a sbloccarsi nel secondo tempo.#JuvePSV — Rossana Juventina ⚪⚫🏳️‍🌈 (@RoJuventina) September 17, 2024

#JuvePSV chi è il centravanti della NextGen? Non può essere più scarso di Vlahovic. — emcap_ (@emcap_82) September 17, 2024

Purtroppo ancora una volta il peggiore in campo è Vlahovic. — Alessio (@AxlSanders) September 17, 2024

Credo proprio che al ritorno di Milik, Vlahovic vedrà solo la panchina #JuvePSV — Me. (@Dudelost1) September 17, 2024