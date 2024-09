Allerta rossa in città: match di Champions a rischio rinvio

La decisione è attesa nelle prossime ore e potrebbe portare al rinvio della gara di Champions League. Ecco cosa sta succedendo

C’era molta attesa per capire quale sarebbe stata la risposta della Juventus alla prima ‘chiamata’ in Champions League. Dopo un avvio piuttosto contratto, i bianconeri sono riusciti a liquidare senza troppi patemi d’animo la pratica Psv. Quest’oggi sono in programma le restanti sfide che chiuderanno la prima giornata della massima competizione continentale, ma le sorprese potrebbero non essere finite.

A Bologna, infatti, un violento acquazzone si è abbattuto sulla città, costringendo le autorità competenti a diramare l’allerta rossa. Come evidenziato da l’ANSA, il ‘Dall’Ara’ non è stato coperto dai teli, motivo per il quale sarà fondamentale capire l’esito del sopralluogo degli ufficiali di gara che testeranno la praticabilità del campo. Nel caso in cui se ne riscontrassero i presupposti, infatti, non è affatto escluso che si proceda al rinvio di Bologna-Shakhtar. Sebbene i delegati UEFA allo stato attuale delle cose non hanno ancora fornito comunicazioni alle società, lo scenario potrebbe improvvisamente cambiare nel caso in cui le condizioni atmosferiche dovessero peggiorare. Le prossime ore risulteranno assolutamente decisive in un senso o nell’altro.