Dalla Juventus al Napoli, colpo di scena: Vlahovic chiude il cerchio

Dalla Juventus al Napoli. Il prossimo turno di campionato metterà di fronte bianconeri ed azzurri di Conte. Ma gli intrecci non finiscono.

La Juventus inizia il suo tour de force ‘abituale’. Perché stanno finalmente ritornando le ‘sane abitudini’ nella Torino bianconera. Le grandi sfide di Serie A alternate alle grandi sfide di Champions League.

Durante la passata stagione la Juventus, esclusa dalla Champions League, nonché da tutte le competizioni europee per le note vicende legate alle plusvalenze, fittizie? non ha mai incontrato in campionato una formazione reduce da una sfida di Champions. La formazione bianconera, che ritorna nella massima competizione europea, dopo la gara d’esordio contro gli olandesi del Psv, troverà in campionato il Napoli di Antonio Conte, una rivale scudetto che non disputa le coppe. Strano destino. Al di là degli imperscrutabili disegni di Eupalla, dio del calcio di ‘breriana’ memoria, la Juventus prosegue il suo progetto di crescita. Sotto gli ordini di Thiago Motta la rivoluzionata formazione bianconera cerca di mettere un po’ d’ordine, ed in relazione, campo ed idee. Idee che certo non mancano al direttore tecnico bianconero, Cristiano Giuntoli. Il quale ne ha più di qualcuna per rafforzare ulteriormente la rosa bianconera. Forse già a gennaio.

Una di queste porta direttamente in Ligue 1. Destinazione Lille.

Dalla Juventus al Napoli. Dusan Vlahovic ai saluti finali

Un campionato che conosce bene, una società che conosce molto bene ed un profilo che non ha segreti. Tutto questo è la Ligue 1, il Lille e Jonathan David per Cristiano Giuntoli.

CaughtOffside informa la Juventus, ma non soltanto, del fatto che l’Arsenal sembra abbia messo nel mirino il centravanti canadese del Lille. L’attacco decisivo potrebbe arrivare già a gennaio. Il classe 2000 ha infatti il contratto che andrà in scadenza il prossimo 30 giugno. In mancanza di un rinnovo il Lille lo perderebbe a zero. Possibile quindi che il club francese si ‘accontenti’ di un indennizzo per lasciar partire il suo bomber. Destinazione Premier League. Anche la Juventus insegue Jonathan David ed il suo possibile arrivo a Torino potrebbe liberare l’attuale numero nove bianconero, Dusan Vlahovic, vecchio pallino dei Gunners. Resta solo da vedere se il tecnico spagnolo dell’Arsenal, Mikel Arteta, è ancora un fan accanito dell’attaccante serbo.