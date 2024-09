Fatale l’ultima sconfitta, esonero a un passo: accordo con Allegri

Fatale l’ultima sconfitta e l’accordo con Massimiliano Allegri già c’è: l’esonero è a un passo e si potrebbe consumare in settimana

Un disastro. Contro il Liverpool il Milan ha perso la prima partita di Champions League e ci ha capito davvero poco dopo un avvio comunque importante con il gol di Pulisic che aveva dato false speranze. I Reds hanno ribaltato la situazione mettendo a nudo tutte quelle che sono le problematiche della squadra rossonera.

E il futuro di Paulo Fonseca è di nuovo appeso al filo. Sembrava essersi un attimo sistemata la situazione dopo la bella e convincente vittoria contro il Venezia, ma è stato solamente un lampo in una stagione iniziata male. L’esonero si potrebbe consumare già durante la settimana, visto che domenica sera c’è il derby e forse un’altra sconfitta dalle parti di Milanello nella stracittadina chiuderebbe il rapporto. E, secondo quanto riportato da Maurizio Pistocchi nella serata di ieri, il sostituto già c’è: si tratta di Massimiliano Allegri.

Fonseca in bilico: arriva Allegri al Milan

“Dopo la netta sconfitta con il Liverpool, 1:3 con tanti errori in fase difensiva, il futuro di Fonseca è appeso al derby con l’Inter: dovesse arrivare un’altra sconfitta, il destino del tecnico sarebbe segnato. La dirigenza rossonera è da tempo in contatto con Max Allegri, che viene considerato l’uomo giusto per mettere a posto la fase difensiva. Il tecnico ha già dato il suo assenso ad un clamoroso ritorno sulla panchina milanista“.

Un’operazione quindi che si potrebbe fare presto, anche perché il club rossonero nelle prossime ore dovrebbe anche risparmiare lo stipendio di Pioli che sta cercando un accordo per poi accasarsi all’Al Nassr dove gioca Cristiano Ronaldo. E quindi il livornese, ex Juve, si potrebbe rivedere prestissimo in Serie A. Si decide tutto domenica sera. Tutto in una notte contro l’Inter. E diciamo che dopo la legnata di ieri sera le cose potrebbero davvero precipitare.