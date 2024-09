Nuova mazzata per la Juventus, un mese di stop per il top player. Una situazione difficile: in quella zona del campo non ci sono alternative

Non c’è un’alternativa naturale in quel ruolo. Solamente giocatori che sì, possono giocare davanti, come punta centrale, ma con caratteristiche diverse rispetto a quelle di Dusan Vlahovic.

In questo momento in attacco c’è una carenza: alle spalle del serbo non c’è un attaccante forte fisicamente che possa anche far rifiatare Dusan in alcune circostanze. E adesso con il calendario ingolfato la situazione è da monitorare. Direte voi: c’è Milik. Ed è vero, ma il polacco ne ha ancora per un po’ di tempo così come da informazioni che sono state riportate da Sky Sport.

Nuova mazzata per la Juventus: Milik rientra dopo la sosta

“Si allungano i tempi di recupero di Milik: rientrerà in campo solamente dopo la sosta nazionali di ottobre” ha confermato Giovanni Guardalà, inviato della tv satellitare che segue da vicino le dinamiche della Juventus. Una situazione quindi che non lascia per nulla tranquillo Thiago Motta, che deve fare di necessità virtù al momento, sperando che possa rientrare dopo la sosta anche Conceicao.