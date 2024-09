Vlahovic ha chiamato il nuovo club: l’offerta accontenta la Juventus. Lo scenario clamoroso per la prossima estate

Il futuro di Dusan Vlahovic è tutto da scrivere. L’attaccante serbo, che prende 12milioni di euro all’anno e che il quale la società vorrebbe sedersi a tavolino per rinnovare il contratto e spalmare, appunto, questo stipendio, non sembra ancora essere entrato a pieno regime in questa stagione. E le critiche, in alcuni casi, cominciano ad essere anche abbastanza pesanti.

E anche lui, secondo le informazioni che sono state riportate da ElNacional, in Spagna, si starebbe guardando intorno. Forse qualcosa in più del guardare, visto che si legge che Vlahovic si sarebbe offerto al Barcellona per la prossima stagione. “L’attaccante crede che il suo ciclo al club italiano stia volgendo al termine e vede il Barcellona come un’opportunità perfetta per fare il salto in una squadra più grande”.

Clamoroso Vlahovic, si è offerto al Barcellona

“Deco ha ricevuto chiamate dall’entourage di Vlahovic , che sta esplorando la possibilità che il giocatore si unisca al progetto del club catalano la prossima estate. Nonostante l’attuale priorità del Barça sia per altre posizioni, l’interesse per l’attaccante della Juventus non è escluso. Con un prezzo di partenza di circa 60 milioni di euro, Vlahovic si presenta come un’opzione interessante per rafforzare l’attacco della squadra per la prossima stagione”.

Sì, proprio così, e non avete frainteso: Vlahovic si sarebbe offerto al Barcellona per la prossima stagione e leggendo la cifra di 60milioni di euro, diciamo che la Juventus potrebbe anche accettare qualora questi rumors diventassero realtà. Ma al momento, secondo il nostro modesto avviso, si tratta solamente di una notizia bomba lanciata lì per capire come le parti interessate avrebbero risposto al tema. Vedremo quello che succederà, ma una cosa sola è certa: la Juve con Vlahovic, per il contratto, ci vuole parlare. Il resto poi si vedrà.