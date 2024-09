Esonero sbloccato: Allegri torna subito in panchina

Esonero sbloccato, adesso, potrebbe essere il turno di Allegri per ritornare in panchina subito: i dettagli della situazione.

Dopo la pesante sconfitta subita contro il Liverpool, la posizione di Paulo Fonseca sulla panchina del Milan sembra essere sempre più in bilico. Secondo quanto riportato da Il Giornale, i vertici del club rossonero avrebbero già avviato una riflessione profonda sulla possibilità di esonerare il tecnico, e l’orientamento verso un cambio potrebbe concretizzarsi ancor prima del derby contro l’Inter.

La sconfitta contro il Liverpool in Champions League ha amplificato i dubbi dei dirigenti milanisti, già preoccupati per un avvio di stagione al di sotto delle aspettative. Seppur Fonseca abbia ereditato una squadra giovane e in fase di rinnovamento, le ultime prestazioni hanno evidenziato limiti tattici e di gestione che non stanno convincendo la dirigenza e adesso rispunta il nome di Allegri, ex Milan prima della lunga avventura alla Juventus.

Fonseca a richio esonero: c’è già Allegri

Nelle ultime ore sarebbero già partiti colloqui informali per valutare chi potrebbe prendere il posto di Fonseca. Le alternative al tecnico portoghese sembrano essere molteplici, e il Milan vorrebbe muoversi rapidamente per trovare una soluzione prima del delicato appuntamento con il derby, che potrebbe rivelarsi decisivo anche dal punto di vista psicologico per la squadra.

La volontà della dirigenza è quella di invertire la rotta il prima possibile, evitando che la stagione prenda una piega negativa e comprometta non solo la corsa in campionato ma anche l’avventura europea. Fonseca, dal canto suo, continua a lavorare con la squadra in attesa di una decisione che potrebbe arrivare già nei prossimi giorni. La situazione resta in continua evoluzione, con i nomi dei possibili successori che iniziano a circolare nell’ambiente rossonero. La dirigenza è al lavoro per valutare ogni opzione, cercando il profilo giusto che possa risollevare le sorti della squadra e riportare entusiasmo in vista del derby di Milano.

Attualmente, in caso di esonero, il nome più quotato per sostituire Fonseca sarebbe quello di Massimiliano Allegri, ex tecnico della Juventus. Allegri, libero dopo la fine della sua seconda avventura in bianconero, rappresenta una figura di grande esperienza e carisma, caratteristiche che potrebbero risultare fondamentali per ridare stabilità al Milan in un momento così delicato. Il profilo di Allegri piace molto alla dirigenza rossonera, che vede in lui il tecnico ideale per gestire una squadra che ambisce a risultati immediati e, al tempo stesso, a un progetto a lungo termine. L’allenatore toscano ha già dimostrato in passato di saper affrontare situazioni di grande pressione e di poter lavorare con squadre dall’alto potenziale tecnico, qualità che al Milan potrebbero tornare utili soprattutto in vista di un calendario fitto di impegni, tra campionato e Champions League.