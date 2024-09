“Inter e Juventus fuori dalla Serie A”: caos bilanci, verdetto senza precedenti

“Inter e Juventus fuori dalla Serie A”: le parole dell’ex proprietario della Ternana, Stefano Bandecchi, sono un macigno

Stefano Bandecchi è il sindaco di Terni ed è anche l’ex proprietario della Ternana. Un uomo fumantino – di sue uscite ne abbiamo viste e lette tante nel corso degli ultimi mesi – che non si tira mai indietro quando deve dire le cose come stanno. Sì, è vero, alcune volte esagera.

E a TeleGalileo, l’imprenditore e politico, ha parlato appunto della cessione della sua ex squadra. E non solo, per fare un paragone si è pure spinto oltre, parlando anche di quelle che sarebbero le condizioni economiche di Inter e Juventus. Ma andiamo a vedere, nel dettaglio, quello che ha detto.

Le parole di Bandecchi su Inter e Juventus

Parlando di Guida, proprietario del club, ha detto questo: “Ha capito finalmente che il calcio è un posto dove si buttano soldi e la Ternana non può permettersi 1 miliardo di debiti, perché Inter e Juventus hanno più di un miliardo di debiti e ha ragione il presidente della Fiorentina quando dice che dovevano essere buttati fuori dal campionato. Guida si è rotto le scatole di spendere soldi nel calcio e sta vendendo la squadra a uno che paga soldi. Io mi sono occupato di questa cosa perché ne ho interesse, ma non per la Ternana perché chiunque dica che è colpa mia ha un cervello da cerebroleso”.

Parole forti. E Bandecchi riprende l’intervista che il patron della Fiorentina ha rilasciato un poco di tempo fa alla Gazzetta dello Sport parlando appunto di Inter e Juventus e dei loro bilanci che non sarebbero a posto.