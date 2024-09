Juventus, l’infortunio è un ‘giallo’: interviene Thiago Motta

Juventus, l’infortunio è un “giallo”. La decisione della mancata presenza in squadra è solo ed esclusivamente di Thiago Motta

Davanti, Thiago Motta, ha solo Vlahovic. Sì, una sola prima punta visto che Milik ancora non è mai stato convocato e quindi l’ex Bologna deve per forza far giocare 90 minuti il serbo. Anche quando non servirebbe, fondamentalmente, come gli ultimi minuti della sfida contro il Psv di Champions League che era indirizzata da un pezzo.

Il polacco, ufficialmente, è ancora infortunato. E le ultime notizie parlano di un suo rientro ormai dopo la sosta di ottobre, quando il campionato si fermerà di nuovo. Ma secondo la Gazzetta dello Sport, non è proprio così. Il fatto che Milik sia fuori è una scelta precisa di Motta. E andiamo a vedere perché.

Juventus, Milik è guarito. Ecco perché non gioca

“Il classe 1994 starebbe bene fisicamente. La scelta di non metterlo a disposizione della squadra è dovuto a una precisa scelta di Thiago Motta. L’allenatore italo-brasiliano della Vecchia Signora vuole metterlo al pari dei suoi compagni di squadra, facendogli svolgere la preparazione atletica che ha mancato in tutta l’estate”. Questo si legge sul quotidiano rosa.

Insomma, una scelta del tecnico della Juventus. Che per quando lo riavrà a disposizione lo vuole fresco, pimpante, pronto. Senza rischi di ricaduta e soprattutto con la certezza di avere un uomo che fisicamente sta bene e che quindi potrebbe anche giocare dal primo minuto. Sicuramente questa è una buona notizia: vorrà dire che al rientro, a metà di ottobre, Milik sarà abile, arruolabile e soprattutto pronto per scendere in campo senza pensare di aver bisogno ancora di un poco di tempo per guarire del tutto.