Juventus tradita: lo scambio si chiude in un lampo

Juventus tradita: lo scambio si chiude velocemente. Ecco quello che potrebbe succederà già nel prossimo mese di gennaio. La situazione

Il mercato non si ferma mai. E anche se le operazione al momento sono bloccate e si riapriranno a gennaio, le notizie continuano ad essere importanti. Nel corso dei mesi passati si è parlato molto di un possibile innesto dentro la Juventus, che per ora non si è concluso, e che difficilmente, vedendo le ultime notizie che arrivano, si concluderà.

Anche perché il giocatore, dopo aver preso una decisione in estate, vale a dire quella di rimanere dentro la Real Sociedad per un’altra stagione, avrebbe cambiato idea e quindi a gennaio potrebbe salutare. Parliamo di Zubimendi, che secondo le informazioni che sono state riportate in queste ore da El Nacional, avrebbe detto di sì al Barcellona di Flick. E lo scambio si potrebbe chiudere in tempi brevissimi.

Juventus tradita, Zubimendi al Barcellona

Dal proprio canto, i catalani, dopo una prima offerta di 20 milioni di euro più il cartellino di Ferran Torres, rispedita al mittente, sarebbero anche pronti ad alzare la parte cash dell’offerta per arrivare al centrocampista. Che sì, è stato cercato dalla Juventus in più circostanze.

Ma è la volontà del giocatore che ovviamente farà la differenza, tant’è che viene confermato, come detto, un suo passaggio quasi certo a gennaio in Catalogna. E in questo modo la Juventus è praticamente tagliata fuori dalla questione: in mezzo al campo sono arrivati diversi elementi e al massimo Giuntoli ci avrebbe potuto pensare la prossima estate. Questo anticipo, quindi, spariglia le carte e chiudo tutto. Con buona pace del nuovo corso Juve: che da Zubimendi, comunque, non partirà e non continuerà.