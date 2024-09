Mazzata Juventus: rientro slittato e addio

Adesso la situazione si complica, ecco cosa sta succedendo in dettaglio sul giocatore bianconero: le ultime.

La Juventus, fresca di una brillante vittoria in Champions League contro il PSV Eindhoven, si prepara al big match di campionato contro il Napoli di Antonio Conte. Tuttavia, l’allenatore Thiago Motta deve fare i conti con diverse assenze all’interno del suo scacchiere tattico, tra cui spiccano quelle di Arkadiusz Milik e Conceicao, entrambi ancora ai box per infortuni.

Mentre la squadra bianconera si gode l’ottima prestazione dei suoi talenti, come Yildiz e Nico Gonzalez, i tempi di recupero di Milik continuano ad allungarsi. L’attaccante polacco, operato a giugno al ginocchio per una lesione al menisco mediale, non è ancora pronto per tornare in campo e il suo rientro potrebbe slittare ulteriormente. La riabilitazione procede lentamente, e Milik dovrà lavorare duramente alla Continassa per tornare a disposizione solo dopo la sosta delle nazionali di ottobre, se non ci saranno ulteriori complicazioni.

Milik, si allungano i tempi del rientro: possibile cessione a gennaio

La sua assenza ha costretto Motta a cercare soluzioni alternative, come l’impiego di Nico Gonzalez in posizione avanzata, ma i guai fisici del polacco hanno aperto un interrogativo sul suo futuro in bianconero. Il direttore tecnico Cristiano Giuntoli aveva già preso in considerazione la possibilità di cederlo durante l’ultima sessione di mercato, e i prossimi mesi saranno decisivi per capire se Milik potrà rimanere a Torino o sarà destinato a una cessione a gennaio.

Valutato intorno ai 10 milioni di euro, l’attaccante, che ha un contratto fino a giugno 2026, potrebbe pesare sul bilancio della Juventus per circa 3 milioni di euro nel 2025. Nonostante abbia collezionato 8 reti in 36 presenze nella scorsa stagione, la sua permanenza è sempre più in bilico.

L’eventualità di una cessione di Arkadiusz Milik nel mercato di gennaio si fa sempre più concreta, specialmente alla luce dei continui problemi fisici che lo hanno tenuto lontano dai campi in questo inizio di stagione. Il suo lento recupero dall’operazione al menisco, unito alla necessità di un attaccante di riserva affidabile per Thiago Motta, potrebbe spingere la dirigenza bianconera a esplorare soluzioni sul mercato invernale. Dal punto di vista economico, una cessione a gennaio potrebbe essere vista come una soluzione vantaggiosa per la Juventus. Acquistato dal Marsiglia per una cifra contenuta, Milik ha un valore di mercato stimato intorno ai 10 milioni di euro, cifra che permetterebbe ai bianconeri di realizzare una plusvalenza significativa. Con il polacco che pesa circa 3 milioni di euro a bilancio all’inizio del 2025, la dirigenza bianconera potrebbe considerare un trasferimento per ridurre i costi e liberare spazio salariale, in vista di nuovi innesti.