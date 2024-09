Calciomercato Juventus, come nelle favole: accordo fino al 2029

Calciomercato Juventus. In questa lunga estate Cristiano Giuntoli ha regalato diverse perle di mercato ai sostenitori della vecchia Signora. E non è ancora finita.

Ciò che Empoli, e l’Empoli avevano tolto, in termini di entusiasmo e fiducia nella Juventus di Thiago Motta, l’esordio in Champions League, il Psv, la vittoria marchiata dal gol ‘alla Del Piero’ di Kenan Yildiz, hanno restituito con gli interessi.

Sabato pomeriggio sale all’Allianz Stadium il Napoli di Antonio Conte e sarà una sfida dal gusto ‘particolare’. Sarà un’ulteriore verifica per la Juventus che Thiago Motta sta plasmando in questa prima parte di stagione. I cambiamenti estivi sono stati numerosi ed uno dei più cari, il centrocampista brasiliano, Douglas Luiz, non si è ancora praticamente visto. Motta non lo ritiene ancora perfettamente inserito nei meccanismi tecnico-tattici della Juventus. I tifosi sperano che si tratti soltanto di questioni di tattica e non di feeling assente. Alcuni precedenti con centrocampisti brasiliani fanno accapponare la pelle al tifoso bianconero. Da Felipe Melo ad Arthur Melo. Il tecnico bianconero non ha avuto invece dubbi nel mandare subito in campo alcuni giovani provenienti dalla Next Gen.

Calciomercato Juventus, prolunga Lorenzo Anghelè

Nella ‘giovane’ Juventus di Thiago Motta i giovani talenti della Next Gen hanno già avuto il loro momento di gloria. basti pensare a Savona o a Mbangula, addirittura andati in gol nel giorno del loro esordio. Grandi tra i grandi.

Così come si è già messo in luce agli occhi di Thiago Motta il giovane attaccante Lorenzo Anghelé, genovese, classe 2005. E sul giovane promettente attaccante della Juventus, l’esperto di mercato, Nicolò Schira, ha importanti novità da sottoporre alla nostra attenzione: “Lorenzo Anghelè è a un passo dal prolungare il suo contratto con la Juventus fino al 2029“. Ecco quindi che dopo le cessioni estive di giovani, e più che promettenti talenti, arrivati dalla Next Gen, ecco un’altra infornata dei campioni di domani vicinissimo all’oggi.