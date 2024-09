Il vice Vlahovic arriva a gennaio: alla Juventus per 15 milioni

La Juventus guarda già al vice di Vlahovic in arriva nel mercato invernale, ecco di chi si tratta in dettaglio.

Come riportano da ‘Calciomercato.com’, la Juventus non si ferma e continua a pianificare il suo futuro, cercando di completare il lavoro iniziato la scorsa estate. Sotto la guida di Cristiano Giuntoli, direttore sportivo bianconero, la squadra sta prendendo forma in modo sempre più coerente con l’immagine e la filosofia di Thiago Motta, il cui stile di gioco è apprezzato dalla dirigenza torinese.

Giuntoli ha già raggiunto molti degli obiettivi prefissati durante l’ultima sessione di mercato, portando a Torino giocatori come Nico Gonzalez, Francisco Conceicao, Teun Koopmeiners e Douglas Luiz, e investendo sul futuro con l’arrivo di Khéphren Thuram. Tuttavia, manca ancora un tassello fondamentale: un attaccante di grande valore che possa alternarsi con Dusan Vlahovic, garantendo al reparto offensivo un’alternativa di qualità.

La Juve sceglie David: affare da 15 milioni

Tra i nomi che stanno emergendo in questi giorni, quello di Jonathan David, attaccante del Lille e della nazionale canadese, appare sempre più concreto. Sia Giuntoli che Thiago Motta apprezzano il profilo del classe 2000, che oltre a essere un finalizzatore d’area di rigore sta dimostrando notevoli miglioramenti nel lavoro per la squadra, caratteristica molto apprezzata dal tecnico italo-brasiliano.

David è un attaccante prolifico, capace di segnare con regolarità, e la sua capacità di adattarsi a diversi ruoli offensivi lo rende un elemento ideale per il progetto tattico della Juventus. La sua candidatura viene considerata con attenzione dalla dirigenza, che potrebbe puntare su di lui già nella finestra di mercato invernale.

L’affare Jonathan David è fattibile e non sarebbe necessariamente legato a una cessione di Vlahovic. Il canadese ha un contratto in scadenza a luglio con il Lille, il che potrebbe consentire alla Juventus di acquisirlo a gennaio per una cifra relativamente contenuta, attorno ai 15 milioni di euro. I rapporti tra Giuntoli e il club francese sono ottimi, un fattore che potrebbe agevolare il buon esito dell’operazione. Dal punto di vista economico, David e il suo entourage chiedono un ingaggio di circa 6 milioni di euro a stagione, più bonus. La Juventus sta valutando attentamente questa opportunità, sapendo che un rinforzo del calibro di David potrebbe dare una marcia in più alla squadra nella seconda metà della stagione. Con un Giuntoli determinato a completare la rosa con giocatori adatti al gioco di Motta e un attacco sempre più bilanciato e pericoloso, la Juventus continua a guardare avanti, pronta a consolidare il suo futuro nel panorama del calcio europeo.