Juventus, ritorno UFFICIALE: tifosi in visibilio

Juventus, ritorno UFFICIALE. La grande sfida di domani tra Juventus e Napoli avrà un ‘gustoso’ antipasto. Un’attesissima visita all’Allianz Stadium.

Juventus-Napoli è sfida che offre sempre infiniti spunti. Due ‘mondi’ opposti, in perenne conflitto tra loro. Anche domani sarà così anche se all’interno dell’Allianz Stadium non vi saranno i tifosi del Napoli a cui la trasferta a Torino è stata negata dopo gli incidenti verificatesi a Cagliari.

Non vi sarà nemmeno il presidente partenopeo, Aurelio De Laurentiis. Sulla panchina del Napoli vi sarà il protagonista assoluto dell’evento sportivo: Antonio Conte. Presenza che basta ed avanza per suscitare tutte le emozioni possibili. Una gara che vedrà, da una parte, la Juventus in cerca di importanti conferme dopo la vittoria contro il Psv alla prima di Champions League e, dall’altra, un Napoli che, dopo lo scivolone di Verona nella gara di esordio in campionato, non ha sbagliato più nulla. Juventus e Napoli si affrontano anche per capire meglio sé stesse. Entrambe hanno cambiato guida tecnica ed entrambe hanno attuato un importante piano di rafforzamento nell’ultima sessione di mercato.

Juventus-Napoli saprà offrire, però, anche qualcosa in più al popolo bianconero.

Juventus, ritorno UFFICIALE. Ecco Tek Szczesny

E’ arrivato alla Juventus nel 2017. Ha preso il posto, tra i pali, probabilmente del più grande portiere della storia del calcio, Gigi Buffon. E nessuno si è accorto di questo passaggio.

Anche di questo il pubblico dell’Allianz Stadium ringrazierà Tek Szczesny. Il portiere polacco, dopo sette anni, non è più il numero uno della Juventus. Cristiano Giuntoli gli ha chiesto un passo indietro in ossequio alle rigide norme economico-finanziarie imposte dalla proprietà. Forse tutti avrebbero fatto ‘spallucce’ e proseguito dritto per la loro strada. Non Tek Szczesny. Ha accettato di farsi da parte ‘regalando’ un indubbio beneficio al bilancio bianconero. E la Juventus intende ringraziarlo. Pubblicamente. La società bianconera ha infatti deciso di concedere un meritatissimo giro di campo al numero uno polacco prima di Juventus-Napoli. La maniera migliore per congedarsi dai ‘suoi’ tifosi nello stadio che è stato ‘suo’ per sette anni. Una proposta che Jdentità Bianconera aveva avanzato da settimane.