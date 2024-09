Match rinviati, UFFICIALE: sabato e domenica non si gioca più

Match rinviati. Una decisione attesa. Ora sabato e domenica non si gioca più. Ormai è l’ufficiale. Le partite di tutti i campionati si fermano.

Non è passato nemmeno un anno e mezzo dalla terribile alluvione che ha messo in ginocchio le Marche e l’Emilia Romagna. meno di diciotto mesi ed il dramma si è ripetuto nelle giornate del 17 e del 19 settembre 2024. Ancora una volta l’Emilia Romagna. Ancora una volta le Marche.

Soprattutto l’Emilia Romagna ha pagato, e sta pagando, un terribile dazio al ciclone Boris arrivato in Italia. Quanto di terribile è avvenuto in Romagna e nella provincia di Bologna altro non è che l’effetto catastrofico del ciclone. Oltre mille persone costrette a lasciare le loro abitazioni come in un film visto soltanto ieri. Tutto è fermo o destinato, a breve, a fermarsi.

Anche il calcio si ferma di fronte all’ennesimo dramma causato dall’alluvione.

Match rinviati. Ora è ufficiale

La Federazione Italiana Giuoco Calcio – Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale Emilia Romagna, ha emesso, in data odierna, un comunicato ufficiale che recita:

“Attese la situazione di maltempo continuativo sulla zona dell’Emilia Romagna, in special modo nelle provincie di Bologna, Ravenna, Forlì – Cesena e Rimini; – atteso lo stato di allerta rossa avvenuto nei giorni del 18-19-20 settembre 2024 emanato dalle autorità regionali competenti; – atteso che in diverse zone delle province sopra indicate gli impianti sportivi sono stati chiusi impedendo a molte squadre di poter svolgere attività sportiva periodica; – tenuto conto dell’attenta vigilanza da parte delle delegazioni Territoriali sopra indicate e dai consiglieri regionali delegati ai campionati; si dispone – il Rinvio d’ufficio di tutte le gare del 21-22-23 settembre 2024 di competenza delle Delegazioni Territoriali di Bologna, Ravenna, Forlì – Cesena, Rimini“.