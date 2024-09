Juventus-Napoli, Motta sorprende ancora: nuova esclusione top

Juventus-Napoli. Per la grande sfida contro i partenopei guidati da Antonio Conte, Thiago Motta vuole proseguire a stupire. E non mancheranno le polemiche.

Lavori in corso alla Continassa. Thiago Motta sta pensando a quale Juventus potrebbe affrontare al meglio il Napoli di Antonio Conte sabato pomeriggio all’Allianz Stadium con inizio alle ore 18.00.

La Champions League ha lasciato scorie positive da scaricare anche se il tecnico italo brasiliano ha voluto mettere ben in chiaro che non proprio tutto gli è piaciuto martedì sera. Il Napoli di Antonio Conte ha iniziato il campionato in maniera scioccante. Il 3-0 subito a Verona ancora brucia maledettamente nella testa del tecnico salentino che ha saputo, però, immediatamente rimettere la barra dritta. Le successive tre partite hanno portato nove punti anche se, ovviamente, anche gli azzurri hanno mostrato diverse incertezze che per un ‘perfezionista’ assoluto come Conte sono da correggere quanto prima. Già sabato pomeriggio se non si vuole andare incontro ad un’altra Verona.

Per il tecnico salentino sarà il primo vero ‘ritorno’ a casa e per nessuna ragione al mondo intende sfigurare.

Juventus-Napoli. Douglas Luiz ancora fuori

Motta vorrebbe rivedere la Juventus delle prime due gare di campionato anche se il Napoli non è il Como né il Verona.

Secondo quanto risulta a Sky Sport il tecnico bianconero sembrerebbe orientato a confermare l’undici sceso in campo contro il Psv in Champions League. In difesa dovrebbe esserci Gatti, la cui disponibilità è stata confermata dallo stesso Thiago Motta e che pertanto dovrebbe essere regolarmente al suo posto. In caso contrario è pronto a scendere in campo Danilo. A centrocampo sicura la presenza di Locatelli che potrebbe essere affiancato nuovamente da McKennie anche se sono in risalita le quotazioni di Thuram che ha ormai smaltito il suo recente infortunio. Di Douglas Luiz ancora nessuna traccia. Il silenzio assordante attorno al centrocampista brasiliano rende il suo caso ancora più eclatante. E’ stato il primo grande, e costoso, acquisto estivo di Cristiano Giuntoli. Dopo quattro giornate di campionato e l’esordio in Champions League di colui che avrebbe dovuto rappresentare, insieme a Koopmeiners, la spina dorsale della nuova Juventus targata Thiago Motta, abbiamo negli occhi soltanto una manciata di minuti ed un’immagine complessiva decisamente confusa.

Quanto durerà ancora il silenzio attorno al brasiliano? E quanto durerà la sua pazienza, seduto in panchina?