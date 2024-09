La Juve lo ha snobbato: vola in una tra Real Madrid e Barcellona

La Juve lo ha snobbato. Il mercato è da sempre un mare magno di opportunità da cogliere al volo o meno. Il dopo è sempre ‘condito’ di rimpianti.

il mercato e tutto ciò che si porta appresso, quasi a strascico. Dietro quel mare infinito di opportunità, di occasioni da cogliere al volo, vi sono, o vi dovrebbero essere, delle analisi approfondite sul profilo prescelto.

Non soltanto lo studio delle caratteristiche tecnico-tattiche unite alle approfondite visite mediche di rito. Si analizzano e si valutano, o si dovrebbero analizzare e valutare, anche i comportamenti, le abitudini del giocatore al di fuori del rettangolo verde per comprendere se si possa poi adattare al meglio ad una nuova realtà. Un discorso valido maggiormente per i giocatori stranieri. Studio del mercato, scelta di alcuni profili e su ciascuno di essi far partire le valutazioni. Un compito che il direttore tecnico della Juventus, unito al suo staff di lavoro, conosce molto bene. Salvo poi trovarsi di fronte a situazioni dove l’aspetto tecnico-tattico, o fisico va a cozzare ‘brutalmente’ con la vita privata, anzi privatissima, del profilo prescelto. Un’esperienza che la Juventus ed il suo direttore tecnico hanno sperimentato nell’ultima sessione di mercato.

La Juve lo ha snobbato e Greenwood giocherà nella Liga

Mason Greenwood come Teun Koopmeiners, Khéphren Thuram o Jonathan David. Giocatori che possono definirsi ‘pallini’ di Cristiano Giuntoli. Due sono già alla Juve, un terzo potrebbe arrivare già a gennaio, il quarto sarebbe potuto arrivare in estate se…

Se il recente, terribile passato di Mason Greenwood non avesse influito in maniera determinate sulla scelta della Juventus. L’accusa di violenze perpetrate ai danni di sua moglie gli è costata l’addio al Manchester United e quell’accusa ha pesato come un macigno anche sulla scelta di Giuntoli. In quei giorni in cui la Juventus stava trattando il 22enne esterno inglese si è parlato di un intervento diretto di John Elkann che avrebbe definito il suo acquisto ‘inopportuno’ per una Juventus che stava ricostruendo ‘anche’ la sua immagine. Greenwood è quindi approdato al Marsiglia di Roberto De Zerbi, anche lì con le immancabili polemiche legate al suo passato. Un inizio di stagione folgorante ha riportato in auge l’ex Manchester. Cinque reti nelle prime quattro gare di campionato lo hanno posto alle attenzioni di quattro grandi club europei. Come ci informa teamtalk.com Real Madrid, Barcellona, PSG e Bayern Monaco seguono con attenzione le prestazioni del gioiello di De Zerbi. Real Madrid e Barcellona lo avevano già seguito durante la sessione estiva del mercato salvo poi abbandonare la pista a favore di altre priorità. Ma la prossima estate…